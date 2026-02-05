B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Fostul ministru Răzvan Cuc ajunge în fața judecătorilor. DNA a trimis dosarul de corupție în instanță

Fostul ministru Răzvan Cuc ajunge în fața judecătorilor. DNA a trimis dosarul de corupție în instanță

Adrian Teampău
05 feb. 2026, 19:33
Sursă foto: Inquam/Octav Ganea
Cuprins
  1. Răzvan Cuc trimis în judecată
  2. Discuțiile s-au purtat în mai multe întâlniri

Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, a fost trimis în judecată de DNA, într-un dosar de corupție. În acelaşi dosar, a fost trimis în judecată şi omul de afaceri Cătălin Daniel Buşe.

Răzvan Cuc trimis în judecată

Fostul ministru al Transporturilor a fost acuzat, de procurori, că ar fi intermediat o șpagă de peste un milion de lei. Destinatarul mitei negociate de Răzvan Cuc urma să fie directorul general al Registrului Auto Român (RAR). Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Bucureşti, iar vineri un magistrat va verifica măsurile preventive în cazul celor doi.

Procurorii DNA susţin că faptele s-au petrecut anul trecut și au legătură cu o procedură de achiziție inițiată de Registrul Auto. Concret, în luna septembrie, RAR a lansat o procedură penru servicii de mentenanță destinate echipamentelor de verificare şi diagnosticare tehnică a vehiculelor. Valoarea contractului a fost estimată la aproximativ 23 de milioane de lei, cu TVA.

În perioada septembrie-noiembrie 2025, beneficiind de ajutorul lui fostului ministru, Cătălin Daniel Buşe i-ar fi promis directorului general al RAR, Mihai Alecu (denunţător în dosar) 6% din valoarea totală a contractului. În schimbul acestor bani, directorul urma să se asigure că RAR va încheia contractul de mentenanță cu firma sa, Euro Quip International SRL.

Discuțiile s-au purtat în mai multe întâlniri

Procurorii au stabilit că Răzvan Cuc şi Daniel Buşe ar fi promis suma respectivă în cadrul mai multor întâlniri sau convorbiri avute cu directorul general al RAR. Ei l-au îndemnat pe acesta să efectueze demersurile necesare în vederea desemnării preferenţiale a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor la procedura de achiziţie publică.

De asemenea, l-au îndemnat să urgenteze procedura de achiziție astfel încât contractul să fie semnat într-un timp cât mai scurt.

Procurorii mai spun că Daniel Buşe i-ar fi promis directorului RAR că-i va plăti banii în tranșe. El s-a oferit să-i facă aceste plăți la intervale de trei până la cinci luni. Prima tranşă urma să fie achitată în perioada premergătoare sărbătorii Crăciunului.

