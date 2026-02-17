B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Fragment de dronă adusă de valuri pe plajă. Autoritățile au preluat restul metalic

Fragment de dronă adusă de valuri pe plajă. Autoritățile au preluat restul metalic

Adrian Teampău
17 feb. 2026, 17:46
Fragment de dronă adusă de valuri pe plajă. Autoritățile au preluat restul metalic
Marea Neagră Sursa foto: Wikipedia
Cuprins
  1. Fragment de dronă, la țărmul Mării Negre
  2. Resturile de drone ajung în mod curent la mal

Un fragment de dronă a fost adus de valurile mării pe o plajă, în nordul staţiunii Mamaia. Autoritățile au fost alertate și au descins la fața locului, ridicând obiectul necunoscut.

Fragment de dronă, la țărmul Mării Negre

Potrivit autoritățile restul pare a fi o aripă distrusă a unui dispozitiv de genul celor folosite în conflictul din Ucraina. Acest fragment de dronă a fost ridicat de specialiști pentru eventuale verificări. De altfel, în ultima vreme, resturi ale dispozitivelor doborâte sunt aduse în mod regulat la țărmurile românești.

Obiectul a fost observat de un cuplu care făcea jogging pe malul mării, pe plaja din Mamaia. Cei doi au apelat la numărul de urgență 112, iar la fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție care au securizat zona pentru verificări.

Specialiștii au constatat că fragmentul adus de apă seamănă cu o aripă sau un flaps de dronă, posibil de fabricație rusească. Restul, care pare să fi fost desprins dintr-un dispozitiv, este realizat din carton, fibră de sticlă și polistiren.

Criminaliștii au ridicat bucata pentru expertiză, urmând să stabilească exact proveniența acesteia, potrivit PRO TV.

Resturile de drone ajung în mod curent la mal

Astfel de dispozitive au fost descoperite, în ultimele săptămâni pe plajele din Mamaia, dar și în zona dintre Costinești și Tuzla. Pe 9 februarie, Ministerul Apărării Naţionale a informat că un astfel de rest metalic al unui dispozitiv a fost descoperit pe o plajă din Mamaia. Potrivit autorităților, ar fi vorba despre un rest provenit de la o dronă doborâtă deasupra Mării Negre în cadrul unui exerciţiu multinaţional.

Câteva zile mai târziu, un alt fragment a fost descoperit pe plaja dintre Costinești și Tuzla. Pe 12 februarie, Garda de Coastă a fost alertată prin numărul de urgență 112 de niște bicicliști care se plimbau pe plajă. Aceștia au observat fragmentul și au alertat autoritățile. Poliţiştii de frontieră au identificat resturile metalice ce par a aparţine unui aparat de zbor fără pilot, fără inscripţii vizibile.

