B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Ucraina și Rusia reiau negocierile la Geneva, sub medierea SUA. Discuțiile rămân tensionate

Ucraina și Rusia reiau negocierile la Geneva, sub medierea SUA. Discuțiile rămân tensionate

Selen Osmanoglu
18 feb. 2026, 09:40
Ucraina și Rusia reiau negocierile la Geneva, sub medierea SUA. Discuțiile rămân tensionate
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Negocieri reluate după șase ore de discuții dificile
  2. Presiuni diplomatice și poziții divergente
  3. Bombardamente în paralel cu negocierile

Ucraina și Rusia urmează să reia miercuri negocierile de la Geneva, într-o nouă încercare de a identifica o soluție diplomatică la conflictul declanșat în februarie 2022. Discuțiile au loc sub medierea Statelor Unite și vin după o primă rundă descrisă drept „foarte tensionată”, potrivit unei surse apropiate delegației ruse.

Întâlnirile se desfășoară cu ușile închise la Hotelul InterContinental, în prezența delegațiilor celor două state și a reprezentanților americani. La Geneva sunt prezenți și consilieri din Germania, Franța, Regatul Unit și Italia.

Negocieri reluate după șase ore de discuții dificile

Potrivit negociatorului ucrainean Rustem Umerov, după sesiunea plenară au continuat lucrările în grupuri de lucru axate pe domeniile politic și militar. El a precizat că partenerii americani și europeni au fost informați separat cu privire la evoluția discuțiilor, scrie Agerpres.

Părțile analizează un plan american prezentat în urmă cu câteva luni, care ar presupune concesii teritoriale din partea Kievului în schimbul unor garanții de securitate occidentale. Negocierile sunt însă blocate în privința Donbasului, unde Moscova solicită retragerea forțelor ucrainene din zonele controlate încă de Kiev în regiunea Donețk.

Presiuni diplomatice și poziții divergente

Donald Trump insistă asupra unei soluții rapide, cerând Ucrainei să participe activ la negocieri. Emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, a salutat continuarea dialogului, afirmând că părțile au convenit să își informeze liderii și să continue procesul.

La rândul său, Volodimir Zelenski a pus la îndoială disponibilitatea Kremlinului de a face compromisuri, declarând că nu consideră corectă solicitarea ca Ucraina să fie cea care face concesii teritoriale. El a exclus, pentru moment, cedarea de teritorii, în condițiile în care Rusia controlează aproximativ 19,5% din teritoriul ucrainean.

De partea rusă, delegația este condusă de Vladimir Medinski, iar Moscova a reiterat anterior cerințe precum reducerea armatei ucrainene și angajamentul de neaderare la NATO.

Bombardamente în paralel cu negocierile

Înaintea reluării discuțiilor, Rusia a lansat un nou val de atacuri asupra Ucrainei, utilizând 396 de drone și 29 de rachete. Potrivit autorităților de la Kiev, atacurile au vizat în special infrastructura energetică, lăsând zeci de mii de persoane fără apă și încălzire în Odesa și provocând victime în estul țării.

Negocierile de la Geneva au loc după două runde anterioare desfășurate la Abu Dhabi, care nu au produs rezultate concrete. Procesul diplomatic continuă, însă diferențele majore dintre părți rămân nerezolvate.

Tags:
Citește și...
Tranzacție de 1,5 miliarde de dolari. Eric Trump contribuie la fuziunea american-israeliană pentru producția de drone
Externe
Tranzacție de 1,5 miliarde de dolari. Eric Trump contribuie la fuziunea american-israeliană pentru producția de drone
Regele Danemarcei începe o vizită de trei zile în Groenlanda, pe fondul tensiunilor cu SUA
Externe
Regele Danemarcei începe o vizită de trei zile în Groenlanda, pe fondul tensiunilor cu SUA
Vaticanul refuză invitația lui Donald Trump. Papa Leon spune NU „Consiliului pentru pace”
Externe
Vaticanul refuză invitația lui Donald Trump. Papa Leon spune NU „Consiliului pentru pace”
Mister pe cer, a fost dată alertă de OZN. Avioane F-16, ridicate de la sol. Ce au descoperit piloții
Externe
Mister pe cer, a fost dată alertă de OZN. Avioane F-16, ridicate de la sol. Ce au descoperit piloții
Decizie istorică! Au renunțat definitiv la pensiile speciale, în urma unui vot zdrobitor. Unde s-a hotărât acest lucru
Externe
Decizie istorică! Au renunțat definitiv la pensiile speciale, în urma unui vot zdrobitor. Unde s-a hotărât acest lucru
Reforma Uniunii Europene cerută de Franța și Germania. Măsuri țintite pe simplificarea reglementărilor financiare
Externe
Reforma Uniunii Europene cerută de Franța și Germania. Măsuri țintite pe simplificarea reglementărilor financiare
Mister total după negocierile dintre Statele Unite și Iran. Delegațiile au refuzat să facă declarații
Externe
Mister total după negocierile dintre Statele Unite și Iran. Delegațiile au refuzat să facă declarații
Companion AI, fenomenul care schimbă relațiile. Prima cafenea unde oamenii ies la întâlniri cu parteneri virtuali (VIDEO)
Externe
Companion AI, fenomenul care schimbă relațiile. Prima cafenea unde oamenii ies la întâlniri cu parteneri virtuali (VIDEO)
Zelenski: Pacea nu poate fi obținută fără presiuni suplimentare asupra Rusiei
Externe
Zelenski: Pacea nu poate fi obținută fără presiuni suplimentare asupra Rusiei
Cipru, afectat de cea mai gravă secetă din ultimele decenii. Autoritățile cer reducerea consumului de apă
Externe
Cipru, afectat de cea mai gravă secetă din ultimele decenii. Autoritățile cer reducerea consumului de apă
Ultima oră
11:18 - Ninsori puternice în Capitală. Ciucu: Operatorii de salubrizare intervin. Fac un apel către populație să nu iasă din casă dacă nu e neapărat nevoie (VIDEO)
11:05 - Codurile de vreme rea au fost prelungite. Avertizările venite de la meteorologi. Harta cu județele afectate de ninsori și viscol
10:52 - Iași: O femeie a născut acasă. Ambulanța care trebuia să o preia a derapat la ieșirea din sat
10:51 - Semnal de alarmă pentru milioane de utilizatori. Inteligența artificială de pe Google poate oferi sfaturi medicale greșite
10:29 - Vremea rea nu îl oprește. Nicușor Dan pleacă în această după amiază spre Statele Unite
10:23 - Nazare explică datoria publică de peste 60% a României: „Nu înseamnă o criză, înseamnă că, ani la rând, statul a cheltuit mai mult decât a încasat”
10:21 - Tranzacție de 1,5 miliarde de dolari. Eric Trump contribuie la fuziunea american-israeliană pentru producția de drone
10:02 - Democrația nu mai convinge pe toată lumea. Tot mai mulți europeni spun că ar accepta un lider autoritar
09:57 - Circulația a 20 de trenuri e suspendată din cauza ninsorilor / Ruta Ploieşti – Bucureşti e închisă încă de la ora 5.00
09:31 - Un bărbat din Mureș a fost sfâșiat de o ursoaică de 400 de kilograme. Martorii au rămas îngroziți: „Stătea pe el şi se rostogolea”