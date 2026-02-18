Ucraina și Rusia urmează să reia miercuri negocierile de la Geneva, într-o nouă încercare de a identifica o soluție diplomatică la conflictul declanșat în februarie 2022. Discuțiile au loc sub medierea Statelor Unite și vin după o primă rundă descrisă drept „foarte tensionată”, potrivit unei surse apropiate delegației ruse.

Întâlnirile se desfășoară cu ușile închise la Hotelul InterContinental, în prezența delegațiilor celor două state și a reprezentanților americani. La sunt prezenți și consilieri din Germania, Franța, Regatul Unit și Italia.

Negocieri reluate după șase ore de discuții dificile

Potrivit negociatorului ucrainean Rustem Umerov, după sesiunea plenară au continuat lucrările în grupuri de lucru axate pe domeniile politic și militar. El a precizat că partenerii americani și europeni au fost informați separat cu privire la evoluția discuțiilor, scrie Agerpres.

Părțile analizează un plan american prezentat în urmă cu câteva luni, care ar presupune concesii teritoriale din partea Kievului în schimbul unor garanții de securitate occidentale. Negocierile sunt însă blocate în privința Donbasului, unde Moscova solicită retragerea forțelor ucrainene din zonele controlate încă de Kiev în regiunea Donețk.

Presiuni diplomatice și poziții divergente

Donald Trump insistă asupra unei soluții rapide, cerând Ucrainei să participe activ la negocieri. Emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, a salutat continuarea dialogului, afirmând că părțile au convenit să își informeze liderii și să continue procesul.

La rândul său, Volodimir Zelenski a pus la îndoială disponibilitatea Kremlinului de a face compromisuri, declarând că nu consideră corectă solicitarea ca Ucraina să fie cea care face concesii teritoriale. El a exclus, pentru moment, cedarea de teritorii, în condițiile în care Rusia controlează aproximativ 19,5% din teritoriul ucrainean.

De partea rusă, delegația este condusă de Vladimir Medinski, iar Moscova a reiterat anterior cerințe precum reducerea armatei ucrainene și angajamentul de neaderare la NATO.

Bombardamente în paralel cu negocierile

Înaintea reluării discuțiilor, Rusia a lansat un nou val de atacuri asupra Ucrainei, utilizând 396 de drone și 29 de rachete. Potrivit autorităților de la Kiev, atacurile au vizat în special infrastructura energetică, lăsând zeci de mii de persoane fără apă și încălzire în Odesa și provocând victime în estul țării.

Negocierile de la Geneva au loc după două runde anterioare desfășurate la Abu Dhabi, care nu au produs rezultate concrete. Procesul diplomatic continuă, însă diferențele majore dintre părți rămân nerezolvate.