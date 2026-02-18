Eric Trump, fiul președintelui Donald Trump, va participa la fuziunea dintre producătorul israelian de drone Xtend și constructorul american JFB Construction Holdings, tranzacție evaluată la 1,5 miliarde de dolari. Iată despre ce este vorba!

Fuziune strategică pentru drone în SUA

Eric Trump, fiul președintelui Trump, contribuie direct la tranzacție prin aportul de capital, facilitând combinarea tehnologiei avansate a Xtend cu infrastructura și expertiza în dezvoltare a JFB. Potrivit companiei, investiția aceasta va accelera producția de drone pe teritoriul american, va extinde capacitățile de fabricație și va poziționa firma pentru contracte viitoare și o eventuală listare la bursă, scrie Adevărul.

Xtend a obținut deja contracte cu Departamentul de Război al SUA, inclusiv un acord anunțat în noiembrie și un alt contract de 8,8 milioane de dolari finalizat în decembrie 2024. Recent, compania a fost selectată pentru Programul de Control al Dronelor al Pentagonului, destinat achiziției rapide de drone cu cost redus.

Tehnologie militară și operațiuni internaționale

Dronele Xtend sunt promovate ca sisteme cu „cost redus pe doborâre” și au fost, de asemenea, utilizate de armata israeliană, inclusiv în Fâșia Gaza, conform unor raportări media precum Al Jazeera.

Fuziunea propune combinarea platformei tehnologice a Xtend cu experiența în infrastructură și dezvoltare a JFB, care gestionează proiecte comerciale și rezidențiale în Florida și alte state americane.

Controverse și preocupări etice

Investiția lui Eric Trump a stârnit critici din partea experților în etică, care avertizează asupra posibilelor conflicte de interese, având în vedere menținerea și extinderea contractelor guvernamentale în timpul celui de-al doilea mandat al tatălui său. Organizațiile de supraveghere au semnalat că acordul se adaugă altora controversate legate de afacerile familiei prezidențiale.

Fuziunea, dacă aceasta va fi finalizată, marchează astfel o implicare directă a familiei Trump în sectorul tehnologiei militare și în infrastructura de dezvoltare imobiliară, ridicând totodată întrebări privind transparența și supravegherea contractelor guvernamentale.