Sunt utilizatorii suficient de protejați când primesc sfaturi medicale de la AI

În prezent, avertismentul legat de AI Overview nu este afișat automat tuturor utilizatorilor. El devine vizibil doar dacă persoana solicită informații suplimentare. Chiar și în acest caz, utilizatorul trebuie să apese pe un buton dedicat pentru a-l vedea. În plus, mesajul este afișat discret, cu un font mai mic, ceea ce îl face ușor de trecut cu vederea.

Google nu a contestat aceste aspecte, a transmis un reprezentant al companiei. Potrivit acestuia, rezumatele generate de inteligența artificială îi îndeamnă pe utilizatori să ceară sfatul unui medic și, atunci când este cazul, le recomandă să apeleze la ajutor specializat.

Cu toate acestea, experții în inteligență artificială trag un semnal de alarmă. Ei avertizează că lipsa unor atenționări clare poate crea riscuri serioase. Un cercetător de la MIT avertizează că, în ciuda progreselor, chiar și cele mai avansate sisteme AI pot oferi informații greșite. Acesta spune că uneori răspunsurile sunt formulate pentru a mulțumi utilizatorul, nu pentru a reflecta cu exactitate realitatea medicală.