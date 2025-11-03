B1 Inregistrari!
Frații Micula, călcați de procurori. Cum au vrut să scape de datoriile față de stat

Frații Micula, călcați de procurori. Cum au vrut să scape de datoriile față de stat

Adrian A
03 nov. 2025, 10:24
Frații Micula, călcați de procurori. Cum au vrut să scape de datoriile față de stat
Cuprins
  1. Schema prin care frații Micula au vrut să ascundă banii
  2. Contractele fictive prin care afaceriștii au pasat bunurile companiei

Descinderi în această dimineață la firmele deținute de frații Micula, care controlează European Food and Drinks Group. Afaceriștii ar fi ascuns banii datorați statului.

Schema prin care frații Micula au vrut să ascundă banii

Potrivit procurorilor, frații Micula datorau statului român aproximativ 400 milioane euro, bani primiți de la buget drept ajutor de stat. S-a dovedit însă că ajutorul a fost acordat ilegal, așa că afaceriștii trebuie să dea banii înapoi.

Însă, ca să scape de popriri și executări silite, frații Micula au început să își tranfere bunurile altor persoane, dar care nu erau vizate în dosarul respectiv.

Concret, spun procurorii, mai multe bunuri mobile, în special, echipamente tehnice și instalații de producție, dar și imobile au fost scoase din patrimoniul persoanelor juridice din cadrul grupului European Food and Drinks și introduse în patrimoniul persoanelor juridice din afara grupului.

”În perioada 2018 – 2024, activitatea a 5 persoane juridice a fost administrată în mod fraudulos, prin implementarea şi aplicarea de către persoanele fizice cu rol decizional a unui mecanism contractual complex ce a avut ca finalitate transferul nelegal al activelor patrimoniale (terenuri, construcţii, echipamente de producţie, instalaţii tehnice) deţinute de acestea către alte societăţi comerciale aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice.”, arată procurorii.

Contractele fictive prin care afaceriștii au pasat bunurile companiei

Mecanismul de preluare a mai multor active, în special, terenuri și construcții, dar și echipamente și instalații de producție s-a fundamentat pe invocarea de către mai multe companii apropiate de frații Micula a unor datorii pe care afaceriștii le-ar fi avut la respectivele firme și compensarea acestor datorii cu bunuri deținute în patrimoniu de grupul fraților Micula.

În total, arată procurorii, frații Micula au pasat active din grupurilor de firme pe care le controlau în valoare de aproximativ un miliard de lei, în perioada 2018-2024.

