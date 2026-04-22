Trump rupe tăcerea. Președintele SUA, Donald Trump, a publicat un mesaj amplu pe platforma Truth Social în care îl elogiază pe Tim Cook, CEO-ul în retragere al Apple. Trump îl descrie drept un lider remarcabil și susține că relația lor a început încă din primul său mandat, când șeful Apple i-a cerut ajutorul pentru o problemă importantă.

“Întotdeauna am fost un mare fan al lui și, la fel, al lui Steve Jobs, dar dacă Steve nu ar fi fost luat de pe Planeta Pământ atât de tânăr și nu ar fi condus compania în locul lui Tim, compania ar fi mers bine, dar nici pe departe la fel de bine ca sub Tim. Pentru mine, a început cu un apel telefonic de la Tim la începutul primului meu mandat. Avea o problemă destul de mare pe care numai eu, ca președinte, o puteam rezolva. Majoritatea oamenilor ar fi plătit milioane de dolari unui consultant, pe care probabil nu l-aș fi cunoscut, dar care ar fi spus că mă cunoaște bine. Onorariile ar fi fost plătite, dar treaba nu ar fi fost făcută.

Când am primit apelul, am spus: „Wow, sună Tim Apple (Cook!), cât de mare e asta?”. Am fost foarte impresionat de mine că șeful Apple m-a sunat să mă „pupe în fund”. În fine, mi-a explicat problema lui, una dificilă, am simțit că avea dreptate și a rezolvat-o rapid și eficient. Acesta a fost începutul unei relații lungi și foarte frumoase. În cei cinci ani petrecuți ca președinte, Tim mă suna, dar niciodată prea des, și îl ajutam cum puteam”, a scris Trump pe Truth Social.

Ce a mai precizat Donald Trump

„Ani mai târziu, după 3 sau 4 AJUTOARE MARI, am început să le spun oamenilor, oricui mă asculta, că tipul ăsta este un manager și un lider uimitor. Îmi dă aceste apeluri, îl ajut (dar nu întotdeauna, pentru că, ocazional, este prea agresiv în cererile sale!), și își face treaba, REPEDE, fără a da un ban acelor consultanți foarte scumpi (milioane de dolari!) din oraș care uneori reușesc, alteori nu. În fine, Tim Cook a avut o carieră UIMITOARE, aproape incomparabilă, și va continua să facă o treabă excelentă pentru Apple și orice altceva alege să facă. Pur și simplu, Tim Cook este un tip incredibil!!!”, a mai adăugat Trump.

Trump rupe tăcerea. Ce spune această postare despre relația dintre politică și marile companii tech

Mesajul lui Trump scoate în evidență modul în care liderii din tehnologie încearcă să-și asigure sprijinul administrației americane. Comentariul publicat de subliniază că astfel de relații sunt adesea bazate pe influență directă și acces la decidenți.

Daniel Weiner, director în cadrul Brennan Center for Justice, a explicat mecanismul:

„Este ideea că se așteaptă ca directorii unor companii puternice să-l sune pur și simplu și să-i aducă omagii, iar în schimb să primească favoruri”.

„Poate că așa a funcționat guvernarea în realitate în anumite momente din istoria noastră, dar cu siguranță nu a fost niciodată idealul. Iar acum este cumva prezentat ca model.”

Trump rupe tăcerea. Cum a reușit Tim Cook să influențeze deciziile politice

De-a lungul anilor, Tim Cook a apelat direct la Trump pentru a influența politici esențiale pentru companie, inclusiv taxe și tarife. Aceste intervenții au avut rezultate concrete. De exemplu, Apple a obținut scutiri importante de la tarifele impuse asupra produselor precum telefoane, computere și cipuri.

Trump a recunoscut public acest lucru, deși administrația a negat că ar favoriza anumite companii.

Ce gesturi a făcut Apple pentru a-și consolida relația cu Trump

În unele situații, abordarea a depășit simpla comunicare directă. În august, Cook i-a oferit lui Trump o statuie din aur de 24 de karate și sticlă, inscripționată „Made in U.S.A.”, în contextul unui angajament de investiții de 100 de miliarde de dolari în SUA.

Cine va conduce Apple după retragerea lui Tim Cook

După aproape 15 ani în fruntea companiei, Cook se retrage din funcția de CEO, urmând să devină președinte executiv. Conducerea va fi preluată de John Ternus, actual vicepreședinte senior pentru ingineria hardware.

Compania a transmis că Tim Cook va continua să joace un rol important, inclusiv în relațiile cu liderii politici din întreaga lume.

Cum s-au apropiat și alți giganți tech de Trump

Relația dintre Casa Albă și Silicon Valley nu s-a limitat la Apple. Lideri din companii precum Amazon, Google sau Meta au avut întâlniri directe cu Trump și au contribuit financiar la diverse inițiative.

Elon Musk a investit masiv în susținerea lui Trump, iar Mark Zuckerberg și-a ajustat discursul public în interacțiunile directe cu acesta. De asemenea, Sam Altman și-a schimbat poziția față de Trump în ultimii ani, pe fondul intereselor legate de dezvoltarea inteligenței artificiale.