Dorel Toma, fostul primar din Ghimbav, a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru abuz în serviciu. Decizia vine după un proces început în 2018.

După un proces care a durat ani buni, fostul primar din , Dorel Toma, a fost condamnat de Tribunalul Brașov la 10 ani de închisoare pentru abuz în serviciu. Decizia vine la opt ani de la momentul în care a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție.

Informația a fost publicată de , iar faptele analizate de instanță vizează perioada 2008–2017, când acesta conducea Primăria Ghimbav.

Condamnat la 10 ani de închisoare. Cine mai apare în dosar și ce au decis judecătorii

Pe lângă fostul edil, în același dosar au mai fost condamnați alți trei inculpați. În cazul altor patru persoane, magistrații au constatat intervenirea prescripției răspunderii penale, ceea ce a dus la încetarea procesului.

În 2018, Direcția Națională Anticorupție a trimis în judecată mai multe persoane, inclusiv funcționari din cadrul primăriei și administratori ai unor firme implicate în derularea contractelor.

Ce produse și servicii ar fi fost achiziționate

Anchetatorii susțin că, în perioada analizată, fostul primar ar fi dispus achiziționarea unor produse, servicii și lucrări de la firme apropiate, cu încălcarea prevederilor legale. Este vorba despre bunuri precum stâlpi de iluminat sau leagăne tip băncuță din lemn lăcuit, cu acoperiș din șindrilă bituminoasă, dar și despre servicii și lucrări care vizau amenajarea școlilor și a terenurilor.

Toate aceste achiziții ar fi fost făcute prin atribuiri directe și ar fi implicat mai multe societăți comerciale controlate de persoane din cercul inculpaților.

Cum ar fi fost încălcate regulile în achizițiile publice

Potrivit procurorilor de la Direcția Națională Anticorupție, mecanismul prin care s-ar fi realizat aceste achiziții a fost unul ilegal și netransparent:

„Bunurile şi serviciile respective au fost achiziţionate la valori supraevaluate, în mod netransparent, neconcurenţial, discriminatoriu şi fără o utilizare eficientă a fondurilor publice. Procedura aplicată a fost cea a achiziţiei directe, sens în care inculpatul Toma Dorel a divizat contractele de achiziţie publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică, fără o estimare prealabilă a valorii contractelor de achiziţie publică şi fără a include în valoarea contractelor de furnizare a produselor valoarea operaţiunilor sau lucrărilor de instalare. Achiziţiile respective au fost plătite cu sprijinul contabilului-şef al Primăriei Ghimbav, Geogean Ana-Alina, care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi cu încălcarea prevederilor legale, a semnat ordinele de plată în condiţiile în care angajarea cheltuielilor s-a efectuat formal, în lipsa avizelor emise de compartimente de specialitate şi fără să existe documente justificative care să certifice exactitatea sumelor de plată, recepţia bunurilor sau executarea lucrărilor”, susţin procurorii.

Decizia nu este definitivă, iar cazul ar putea continua în instanțele superioare.