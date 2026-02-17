Fraudele online în 2026 au devenit mult mai greu de detectat din cauza utilizării inteligenței artificiale, care permite infractorilor să creeze mesaje și site-uri aproape identice cu cele reale.

Specialiștii în securitate avertizează că atacurile nu mai sunt stângace, ci folosesc texte corect redactate și chiar voci clonate pentru a induce panică.

Cum recunoști fraudele online în 2026 prin intermediul IA

Potrivit , inteligența artificială ușurează acum crearea unor pagini web impecabile, cu logo-uri oficiale și recenzii false care par extrem de credibile. Expertul IT Răzvan Crăciun explică faptul că o metodă tot mai des întâlnită pentru fraudele online este imitarea vocii unor rude prin apeluri telefonice pentru a solicita bani urgent. Semnele care trebuie să ne dea de gândit sunt presiunea de a acționa imediat, cererea de date confidențiale precum codul CVV și link-urile primite prin aplicații de mesagerie care cer confirmarea contului bancar.

„În 2026, fraudele online nu mai seamănă cu spamul stângaci de altădată. Ele sunt scrise cu atenție și, tot mai frecvent, generate cu sprijinul inteligenței artificiale.” a avertizat Răzvan Crăciun.

Care sunt cele mai bune metode de protecție

Cea mai eficientă metodă de apărare rămâne autentificarea în doi pași și verificarea manuală a oricărei informații primite. Specialiștii recomandă să nu accesăm niciodată link-uri din SMS-uri, ci să tastăm singuri adresa băncii în browser. Pentru a evita situațiile nefavorabile, este esențial să închidem apelurile suspecte. De reținut este că nicio instituție publică nu va cere datele cardului.

„Nicio investiție legitimă nu poate garanta câștiguri rapide fără risc. Sentimentul de urgență reprezintă principalul instrument al infractorilor.” a adăugat specialistul.

Ce elemente indică o tentativă de fraudă

Există câteva indicii tehnice care pot demasca un site fals, cum ar fi o singură literă schimbată în adresa URL sau lipsa informațiilor clare despre companie.

Multe escrocherii folosesc doar pentru comunicare. Infractorii cer taxe inventate atunci când vrei să retragi bani de pe platforme de investiții false. Pentru a te proteja, activează alertele pe telefon și confirmarea plăților prin bancă. Aceste măsuri blochează accesul atacatorilor la banii tăi.