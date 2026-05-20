SUA mai retrag trupe din Europa. Statele Unite continuă reorganizarea prezenței lor militare în Europa, într-un nou semnal privind schimbarea strategiei de apărare pe continent. Pentagonul a anunțat reducerea numărului brigăzilor de luptă americane staționate în Europa, de la patru la trei, o decizie care implică retragerea a aproximativ 4.000 de militari.

Schimbarea vine într-un context tensionat, în care administrația insistă ca statele europene membre NATO să contribuie mai consistent la propria securitate și să reducă dependența de sprijinul militar american, potrivit .

De ce reduce SUA numărul militarilor din Europa

Potrivit unui comunicat transmis de Departamentul american al Apărării, retragerea unei brigăzi a dus deja la efecte concrete asupra planurilor militare din regiune.

Această reducere cu o brigadă – aproximativ 4.000 de soldaţi – „a provocat o întârziere în desfăşurarea” de trupe în Polonia, a precizat ministerul într-un comunicat, adăugând că va „determina dispunerea finală” a acestor trupe în Europa mai târziu.

Decizia face parte dintr-o serie de măsuri anunțate recent de Washington, care indică o recalibrare a prezenței militare americane pe continentul european.

SUA mai retrag trupe din Europa. Ce a spus Donald Trump

La începutul lunii mai, Pentagonul a anunțat că aproximativ 5.000 de soldați americani urmează să fie retrași din Germania în decurs de un an. Ulterior, Donald Trump a sugerat că reducerea ar putea fi mult mai amplă.

La acel moment, liderul american a transmis că intenția administrației sale depășește pragul anunțat inițial, în condițiile în care aproximativ 36.000 de militari americani sunt staționați în Germania. Mesajele venite de la Washington au fost, însă, uneori contradictorii, mai ales în ceea ce privește desfășurarea militară din Polonia.

SUA mai retrag trupe din Europa. Ce se întâmplă cu trupele care ar fi trebuit să ajungă în Polonia

După ce un oficial militar american anunțase anterior anularea unei desfășurări de aproximativ 4.000 de soldați în Polonia, vicepreședintele JD Vance a venit cu o nuanțare.

Aceşti 4.000 de militari „ar putea merge în altă parte în Europa”, a spus JD Vance.

„Nu am luat o decizie finală cu privire la locul în care vor merge aceste trupe”, a mai adăugat vicepreşedintele.

Astfel, potrivit administrației americane, desfășurarea nu este abandonată definitiv, ci doar amânată până la o decizie strategică finală.

Rămâne Polonia un aliat strategic pentru SUA?

În ciuda acestor ajustări, Pentagonul insistă că relația militară cu Polonia rămâne solidă. Oficialii americani au transmis că prezența SUA în această țară va continua să fie semnificativă.

Polonia este considerată unul dintre cei mai importanți parteneri de securitate ai Washingtonului în Europa, în special datorită investițiilor consistente în apărare, printre cele mai ridicate de pe continent raportat la PIB.

Mișcările recente ale SUA sunt urmărite atent de liderii europeni, mai ales în contextul în care Donald Trump a cerut în repetate rânduri aliaților să își asume costuri mai mari pentru propria apărare.