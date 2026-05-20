După zilele reci și neașteptate care au făcut ca începutul lunii să pară mai degrabă de toamnă, se pregătește acum pentru o schimbare spectaculoasă de vreme. Un val puternic de căldură începe să se instaleze treptat peste mare parte a continentului, aducând primele temperaturi extreme din acest an.

De ce se încălzește brusc vremea în Europa după episodul de frig

După zilele reci aduse de aerul polar, vremea se schimbă spectaculos în Europa. Finalul lunii mai vine cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, iar meteorologii avertizează că un val de căldură va cuprinde treptat mare parte a continentului, potrivit .

Aerul cald va avansa dinspre sud-vest către nord și est, aducând valori specifice verii în multe regiuni. În Regatul Unit, Franța și zone extinse din Europa Centrală, temperaturile maxime vor atinge frecvent 25-29 de grade Celsius. Pe alocuri, acestea ar putea depăși cu până la 15 grade valorile normale pentru sfârșitul lunii mai.

Schimbarea este provocată de formarea unui „dom de căldură”, un fenomen meteorologic asociat cu o zonă puternică de presiune ridicată care rămâne blocată deasupra unei regiuni timp de mai multe zile. Acest sistem acționează ca un capac uriaș care reține aerul cald aproape de sol și favorizează încălzirea continuă a atmosferei.

Pe măsură ce aerul coboară, el se comprimă și devine și mai fierbinte. Dacă această configurație atmosferică se menține, valul de căldură poate persista zile sau chiar săptămâni, iar temperaturile pot ajunge la valori apropiate de recordurile perioadei.

Cine sunt cei mai expuși în fața temperaturilor extreme

Temperaturile extreme nu aduc doar disconfort, ci pot deveni un pericol real pentru sănătate, mai ales atunci când persistă mai multe zile la rând. Medicii atrag atenția că anumite categorii de persoane sunt mult mai vulnerabile în fața căldurii excesive, iar efectele asupra organismului pot apărea rapid.

Printre cei mai expuși se numără vârstnicii, copiii mici și persoanele care suferă de boli cronice, în special afecțiuni cardiovasculare sau respiratorii. În același timp, oamenii care lucrează ore întregi în aer liber se confruntă cu un risc crescut de epuizare termică. Și condițiile de locuit pot amplifica efectele caniculei. Persoanele care trăiesc în locuințe slab izolate sau în marile orașe, unde asfaltul și clădirile păstrează căldura, pot resimți temperaturi mult mai ridicate decât cele anunțate oficial.

Expunerea prelungită la temperaturi extreme poate provoca deshidratare severă, amețeli, stări de slăbiciune și epuizare termică. În cazurile grave, organismul poate ajunge la insolație sau chiar șoc termic, situații care necesită intervenție medicală rapidă. Specialiștii avertizează că umiditatea ridicată face căldura și mai greu de suportat, deoarece împiedică răcirea naturală a corpului prin transpirație.

Cum schimbă „cupola de căldură” atmosfera de deasupra Europei

După perioada neobișnuit de rece care a adus aer polar peste mai multe regiuni europene, continentul intră acum într-o etapă complet diferită din punct de vedere meteorologic. Un val de aer foarte cald, venit din nord-vestul Africii, începe să avanseze rapid spre vestul și centrul Europei, schimbând radical aspectul vremii.

Schimbarea este provocată de reorganizarea circulației atmosferice deasupra Atlanticului de Nord. Blocajul de aer rece se destramă treptat, iar în locul său se instalează un sistem puternic de presiune ridicată care va domina mare parte din Europa până la finalul lunii mai. Această configurație favorizează apariția unei „cupole de căldură”, fenomen care menține aerul fierbinte captiv aproape de sol și duce la creșterea rapidă a temperaturilor.

Potrivit modelelor meteorologice, valorile estimate în atmosferă sunt neobișnuit de ridicate pentru această perioadă a anului. În mai multe țări europene, temperaturile ar putea atinge sau chiar depăși pragul de 30 de grade Celsius, în special de la sfârșitul weekendului și la începutul săptămânii viitoare.

Primele regiuni afectate vor fi Spania și Portugalia, unde temperaturile vor urca semnificativ încă de joi. Ulterior, masa de aer fierbinte se va extinde spre Franța, Benelux și . În multe zone, valorile termice vor fi cu 12 până la 16 grade Celsius peste media normală a sfârșitului de mai, iar local abaterile ar putea fi și mai mari.

Pe măsură ce aerul cald coboară spre sol în interiorul acestui sistem atmosferic, presiunea crește și stabilizează vremea, ceea ce va aduce zile însorite și foarte calde în mare parte a continentului. Excepție ar putea face doar nordul extrem și sud-estul Europei, unde vor mai apărea unele episoade de instabilitate atmosferică.

Ce regiuni europene vor resimți cel mai intens valul de căldură