După procesul dintre Elon Musk și OpenAI, miliardarul a reacționat la decizia juriului de a-i respinge acțiunea în justiție. Cel mai bogat om de pe planetă a anunțat deja că va ataca hotărârea la Curtea de Apel.

Ce s-a întâmplat imediat după procesul dintre miliardar și OpenAI

Un a respins cazul după doar două ore de deliberări. Elon Musk i-a acuzat pe Sam Altman și Greg Brockman că au încălcat misiunea non-profit a firmei pentru a obține profit. Fondată în 2015, OpenAI s-a transformat puternic prin parteneriatul de succes cu Microsoft.

Miliardarul a criticat dur decizia pe platforma X. El susține că judecătorii s-au legat doar de o chestiune tehnică legată de prescripție, fără să analizeze fondul problemei.

„Nu există nicio îndoială pentru oricine a urmărit cazul în detaliu că Altman și Brockman s-au îmbogățit de fapt furând o organizație caritabilă. Singura întrebare este CÂND au făcut-o!”, a scris Elon Musk pe

Regarding the OpenAI case, the judge & jury never actually ruled on the merits of the case, just on a calendar technicality. There is no question to anyone following the case in detail that Altman & Brockman did in fact enrich themselves by stealing a charity. The only question… — Elon Musk (@elonmusk)

Ce argumente aduce Elon Musk după procesul dintre părți

Miliardarul consideră că această hotărâre creează un precedent periculos pentru asociațiile din America. De aceea, el vrea să continue lupta în instanță.

În schimb, judecătoarea Yvonne Gonzalez Rogers a explicat că dovezile privind expirarea termenului de trei ani erau clare.

Ce mize financiare au fost puse în joc companiile

Disputa în instanță a durat 11 zile, iar acuzațiile au fost dure de ambele părți. Musk a cerut despăgubiri uriașe de 150 de miliarde de dolari. Acești bani trebuiau să revină organizației non-profit. El a mai solicitat și demiterea șefilor OpenAI.

Compania OpenAI s-a apărat și a respins toate acuzațiile. Reprezentanții firmei au declarat că Elon Musk este cel interesat de bani și că a așteptat prea mulți ani pentru a deschide acest proces.

Cum arată viitorul pieței tehnologice

Această dispută este un punct critic pentru viitorul inteligenței artificiale. OpenAI concurează direct cu xAI, firma de inteligență artificială a lui Musk, dar și cu Anthropic.

În prezent, OpenAI se pregătește pentru o listare la bursă la o valoare uriașă. În același timp, firma xAI a lui Musk a fost inclusă în SpaceX, care pregătește o ofertă publică masivă.