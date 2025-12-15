Arheologii din au descoperit o frescă paleocreștină rară în Necropola Hisardere din orașul antic Niceea (Iznik). Pictura îl reprezintă pe Iisus în ipostaza „Păstorului cel Bun”, într-un stil roman, și este considerată unică în contextul arheologic al Anatoliei.

Descoperirea din Necropola Hisardere

Necropola Hisardere a fost utilizată ca zonă funerară între secolele II și V d.Hr., fiind destinată atât familiilor înstărite, cât și grupurilor sociale mai modeste din Niceea antică, conform Click.

Zona cuprinde mai multe tipuri de morminte, inclusiv morminte de tip cameră cu acoperișuri din plăci de teracotă, caracteristice regiunii Iznik.

Mormântul recent documentat în sezonul de săpături din 2025 este un hipogeu de tip cameră, care a atras atenția cercetătorilor datorită frescelor bine conservate.

Descrierea frescei

Fresca este amplasată pe peretele nordic al mormântului. Deși peretele sudic este deteriorat, ceilalți pereți și tavanul s-au păstrat aproape intacte, permițând o documentare detaliată.

Scena centrală îl prezintă pe Hristos tânăr, fără barbă, purtând o tunică simplă și având pe umeri o capră de mari dimensiuni. De o parte și de alta sunt reprezentate alte capre, dispuse simetric. Spre deosebire de alte morminte din regiune, acest hipogeu include figuri umane, element rar întâlnit în contextul local.

Datarea și contextul istoric

Analizele structurale indică faptul că mormântul datează din secolul al III-lea d.Hr., perioadă asociată cu începuturile creștinismului. Reprezentarea lui Iisus în stil roman este considerată un caz rar în Anatolia și prima identificată în Necropola Hisardere.

Descoperirea contribuie la înțelegerea iconografiei paleocreștine și a influențelor romane asupra culturii vizuale din Asia Mică.

Echipa de cercetare și alte descoperiri din Niceea

Săpăturile sunt coordonate de Tolga Koparal și profesorul Aygun Ekin Meric, cu sprijinul Ministerului Culturii și Turismului din Turcia.

Mai mult, în același oraș, au fost recent reconstituite și ruinele „Bisericii Sfinților Părinți”, consolidând importanța Niceei ca centru al patrimoniului creștin antic.