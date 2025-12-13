B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Escaladare în Marea Neagră după noi lovituri rusești. Cum reacționează Ucraina și Turcia (FOTO, VIDEO)

Escaladare în Marea Neagră după noi lovituri rusești. Cum reacționează Ucraina și Turcia (FOTO, VIDEO)

Iulia Petcu
13 dec. 2025, 10:59
Escaladare în Marea Neagră după noi lovituri rusești. Cum reacționează Ucraina și Turcia (FOTO, VIDEO)
sursa foto: X/@BohuslavskaKate
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat în porturile ucrainene de la Marea Neagră
  2. Ce reacție a avut Kievul după atacurile rusești
  3. Ce rol joacă Turcia și cum a reacționat Ankara
  4. Cum se leagă aceste atacuri de escaladarea recentă a conflictului

Rusia a reluat atacurile asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Marea Neagră, provocând avarii unor nave comerciale turcești și amplificând tensiunile regionale. Loviturile au avut loc într-un context diplomatic fragil, marcat de apeluri la armistițiu și de amenințări explicite formulate de Moscova.

Ce s-a întâmplat în porturile ucrainene de la Marea Neagră

Vineri, forțele ruse au atacat două porturi ucrainene de la Marea Neagră, avariind trei nave comerciale turcești, inclusiv una care transporta alimente. Incidentul s-a produs la doar câteva zile după ce Moscova a amenințat că „va izola Ucraina de mare”, potrivit informațiilor relatate de Reuters. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat imagini cu un incendiu izbucnit la bordul unei nave din portul Ciornomorsk, lovită în urma atacului.

Loviturile ruse au fost lansate la câteva ore după ce președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a cerut lui Vladimir Putin acceptarea unui armistițiu limitat. Propunerea viza protejarea instalațiilor energetice și a porturilor, considerate esențiale pentru stabilitatea economică regională. Atacurile au venit, însă, pe fondul amenințărilor formulate de Kremlin, după ce Ucraina a lovit petroliere din așa-numita „flotă-fantomă” rusă.

sursa foto: X/@BohuslavskaKate

Ce reacție a avut Kievul după atacurile rusești

Volodimir Zelenski a condamnat ferm acțiunile Moscovei, subliniind impactul asupra vieții civile și asupra transportului comercial. „Acest lucru dovedeşte încă o dată că ruşii nu numai că nu iau suficient de în serios actuala oportunitate diplomatică, dar continuă războiul tocmai pentru a distruge viaţa normală în Ucraina”, a afirmat liderul ucrainean.

Nava avariată, identificată drept Cenk T, aparține companiei Cenk Shipping, conform autorităților ucrainene.

Ce rol joacă Turcia și cum a reacționat Ankara

Purtătorul de cuvânt al marinei ucrainene a declarat pentru Reuters că toate cele trei nave avariate sunt deținute de companii turcești. Ministerul turc de Externe a confirmat informația și a precizat că nu au existat victime în rândul cetățenilor turci. „Reiterăm necesitatea unui acord prin care, pentru a preveni escaladarea conflictului în Marea Neagră, atacurile care vizează siguranţa navigaţiei, precum şi infrastructura energetică şi portuară a părţilor să fie suspendate”, se arată în comunicatul oficial, potrivit libertatea.ro.

Cum se leagă aceste atacuri de escaladarea recentă a conflictului

Ucraina a intensificat presiunea asupra Rusiei, lovind cel puțin trei petroliere din flota-fantomă folosită pentru a ocoli sancțiunile occidentale. În paralel, Kievul a vizat obiective din Marea Caspică, inclusiv nave care transportau echipamente militare și o platformă petrolieră strategică. Contactat de Reuters, Ministerul rus al Apărării nu a comentat atacurile asupra vaselor turcești.

