Percepția angajaților români asupra este una complexă și nuanțată. Aproape jumătate dintre ei, mai exact 48%, o văd ca pe un instrument util care le poate simplifica munca. În același timp, această deschidere este însoțită de îngrijorări reale. Un procent semnificativ, de 66%, se teme de o posibilă dependență excesivă de aceste tehnologii.

Pe lângă aceste temeri, 56% dintre respondenți consideră că inteligența artificială ar putea reduce componenta umană a muncii. Ei cred că interacțiunile ar putea deveni mai reci și mai impersonale. De asemenea, 40% privesc cu reținere impactul pe care AI-ul îl poate avea asupra locurilor de muncă. În plus, 31% recunosc că simt anxietate în legătură cu siguranța propriului job.

Nu în ultimul rând, 53,6% dintre angajați stabilesc o limită clară. Aceștia nu sunt de acord cu utilizarea inteligenței artificiale pentru analizarea emoțiilor sau a stării psihice la locul de muncă.

Unde trasează angajații români limitele utilizării inteligenței artificiale

Chiar dacă inteligența artificială câștigă tot mai mult teren, există domenii în care angajații români nu sunt dispuși să o accepte. Aproape o treime dintre respondenți, respectiv 29,6%, consideră că și asumarea deciziilor trebuie să rămână exclusiv în zona umană.

În același timp, 34% atrag atenția asupra riscului de suprasolicitare digitală și susțin nevoia unor spații dedicate interacțiunii autentice, fără intervenția AI. Această perspectivă arată o dorință clară de echilibru între tehnologie și relațiile umane la locul de muncă.

Concluziile provin dintr-un sondaj realizat la începutul acestui an, pe un eșantion de 1.146 de utilizatori de internet din România, notează Observator News.