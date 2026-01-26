B1 Inregistrari!
Furtună de iarnă în SUA! Peste 11.000 de zboruri au fost anulate

Furtună de iarnă în SUA! Peste 11.000 de zboruri au fost anulate

Selen Osmanoglu
26 ian. 2026, 10:41
Furtună de iarnă în SUA! Peste 11.000 de zboruri au fost anulate
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Întreg Estul SUA sub avertizare
  2. Gărzi Naționale mobilizate
  3. Haos în transportul aerian
  4. Perspective și recomandări

O furtună de iarnă violentă a lovit Estul Statelor Unite duminică, 26 ianuarie, aducând zăpadă abundentă, lapoviță și ploaie înghețată, combinate cu temperaturi extrem de scăzute din valul de frig arctic. Iată despre ce este vorba!

Întreg Estul SUA sub avertizare

Furtuna a afectat o mare parte a treimii estice a țării, de la Ohio Valley și Mid-South până în New England, fiind considerată una dintre cele mai puternice din această iarnă. Serviciul Național de Meteorologie a avertizat că condițiile meteo vor provoca perturbări extinse ale traficului și că înghețul profund ar putea afecta aprovizionarea cu energie în mai multe zone, scrie Adevărul.

În jur de 157 de milioane de americani au fost avertizați să se îmbrace gros pentru a face față temperaturilor scăzute, însoțite de rafale de vânt care au intensificat senzația de ger. Unele regiuni au acumulat peste 30 de centimetri de zăpadă, începând de vineri, inclusiv în Colorado, Illinois, Indiana, Missouri, New Jersey, New York și Pennsylvania.

Gărzi Naționale mobilizate

Kathy Hochul, guvernatoarea statului New York, a anunțat mobilizarea trupelor Gărzii Naționale în New York City, Long Island și Hudson Valley pentru a interveni în situațiile de urgență.

Autoritățile locale au avertizat populația să evite deplasările inutile și să respecte recomandările meteorologice.

Haos în transportul aerian

Zăpada, gheața și vântul puternic au paralizat transportul aerian. Potrivit FlightAware.com, peste 11.000 de zboruri programate pentru duminică au fost anulate în întreaga țară.

Aeroportul Național Ronald Reagan, situat în nordul statului Virginia, a fost închis, iar aeroporturile din New York, Philadelphia și Charlotte au înregistrat anulări pentru cel puțin 80% dintre zboruri.

Perspective și recomandări

Meteorologii avertizează că furtuna va continua să afecteze circulația și condițiile de siguranță în zilele următoare.

Mai mult, autoritățile recomandă ca oamenii să limiteze deplasările, să își asigure proviziile necesare și să urmeze sfaturile pentru prevenirea accidentelor pe drumuri și pentru protecția împotriva frigului extrem.

