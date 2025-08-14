Gabriel Oprea, de Ziua Marinei: “Credinţa şi curajul, sunt cele mai de preț bunuri pe care trebuie să le transmitem mai departe”

Gabriel Oprea, președintele UMPMV, un mesaj de Ziua Marinei:

“În fiecare an, pe 15 august, sărbătorim Ziua Marinei Române, cinstim curajul şi vitejia marinarilor militari și civili. Este o sărbătoare de tradiţie a românilor şi a Armatei Române, un moment simbolic şi emoţionant pentru toţi cei care îşi servesc ţara sub pavilion românesc. Fie că au misiunea de a apăra frontierele fluviale şi maritime naţionale, fie că lucrează pe navele comerciale, marinarii români sunt o carte de vizită a ţării noastre în lume. Marinarii militari români şi poliţiştii de frontieră ai Gărzii de Coastă participă permanent, alături de partenerii noştri din Uniunea Europeană şi din NATO, în misiunile şi exerciţiile internaţionale, cu rezultate remarcabile.

Aveţi o meserie grea şi de mare responsabilitate. Numai caracterele puternice îşi pot asuma sacrificiile profesionale şi personale pe care dumneavoastră le faceţi. Privaţiunile nu sunt uşoare nici pentru familiile dumneavoastră, de aceea vă doresc să rămâneţi uniţi şi puternici. Sunteți garanţia că România este şi va fi un factor de stabilitate în regiune şi că frontiera de est a Uniunii Europene este pe mâini bune.

Transmit respectul meu şi al UMPMV pentru memoria celor care şi-au pierdut viaţa sub pavilion românesc, în mările şi oceanele lumii. Jertfa lor va rămâne veșnic în memoria neamului românesc.

În această zi de sărbătoare pentru marină, creştinii prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului. Valorile pe care Biserica şi Armata le-au sădit în inima poporului român, credinţa şi curajul, sunt cele mai de preț bunuri pe care trebuie să le transmitem mai departe.

Cart bun înainte! Maica Domnului să vă fie mereu călăuză și protecție!”.