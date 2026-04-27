Japonia a fost zguduită de un cutremur violent cu magnitudinea de 6,1 luni dimineața. Seismul s-a simțit cel mai puternic în insula Hokkaido din nordul țării la o adâncime de 80 de kilometri.

Care sunt riscurile după ce Japonia a fost zguduită de un cutremur puternic

Deși nu a fost emisă o alertă de tsunami, specialiștii avertizează că mișcările violente ale pământului au afectat terenul. În regiunea situată la est de Sapporo, riscul principal este acum reprezentat de o posibilă alunecare de teren.

Autoritățile le cer oamenilor să fie atenți la orice semn de mișcare a stâncilor, deoarece replicile pot declanșa oricând alunecări periculoase în zonele muntoase.

Un reprezentant al Agenției Meteorologice Japoneze (JMA) a explicat situația critică din zonele afectate.

„În zonele care au fost afectate de cutremure puternice, creşte pericolul de căderi de pietre şi alunecări de teren”, a declarat un reprezentant al JMA jurnaliştilor.

Care sunt șansele unui mega-seism

Îngrijorarea este mare, deoarece acest cutremur a avut loc la scurt timp după un avertisment rar privind un seism de peste 8 grade.

Săptămâna trecută, o altă mișcare tectonică de 7,7 grade în prefectura Iwate a rănit șase persoane și a trimis valuri de tsunami spre porturi.

Experții spun că actuala activitate seismică din ultima vreme arată o instabilitate mai mare decât cea obișnuită, ceea ce menține starea de alertă în tot arhipelagul.

Instituția oficială de meteorologie a atras atenția asupra faptului că pericolul nu a trecut încă.

„Probabilitatea ca un nou cutremur major să se producă este relativ mai mare decât în mod normal”, a declarat JMA conform .

Care sunt motivele pentru aceste activități seismice intense din ultima perioadă

Țara se află la intersecția a patru mari plăci tectonice, ceea ce o face una dintre cele mai expuse regiuni din lume.

Japonia înregistrează aproximativ 1.500 de cutremure în fiecare an, iar arhipelagul nipon suportă aproape 18% din totalul activității seismice de pe întregul glob.

Înainte un alt seism de 5 grade a avut loc în largul mării, la sud de Hokkaido.

Din fericire în zona Iwate nu au fost înregistrate valuri tsunami foarte mari, iar apa a lovit porturile cu o înălțime de 80 de centimetri.