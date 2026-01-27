B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » UPDATE: Dosar penal și sistarea lucrărilor la Băile Felix. Garda Forestieră a descoperit noi nereguli în pădure

UPDATE: Dosar penal și sistarea lucrărilor la Băile Felix. Garda Forestieră a descoperit noi nereguli în pădure

Flavia Codreanu
27 ian. 2026, 19:39
UPDATE: Dosar penal și sistarea lucrărilor la Băile Felix. Garda Forestieră a descoperit noi nereguli în pădure
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Ce nereguli grave a descoperit Garda Forestieră
  2. Cine se află în spatele firmei care a distrus pădurea
  3. Ce înseamnă „metoda produselor accidentale” și cum a fost aplicată

Garda Forestieră Oradea a demarat o anchetă de amploare care scoate la iveală practici ilegale în pădurea din  stațiunea Băile Felix. În urma unor controale succesive, inspectorii au descoperit al 14-lea arbore masiv care a fost tăiat fără a avea marca oficială a Ocolului Silvic.

Firma responsabilă avea înregistrată doar doi angajați conduși  de o muncitoare dintr-o fabrică de încălțăminte. Firma riscă acum sistarea totală a activității și un dosar penal.

Ce nereguli grave a descoperit Garda Forestieră

Controlul, finalizat în proporție de 80%, a confirmat faptul că exploatarea forestieră a depășit limitele legale, fiind identificate numeroase cioate nemarcate. Deși reprezentanții firmei au invocat greșeli cauzate de zăpadă, experții silvici și Garda Forestieră contrazic aceste afirmații. Au subliniat că arbori verzi și sănătoși au fost puși la pământ în mod deliberat.

Mai mult, s-a constatat că arborii uscați care reprezentau un real pericol pentru turiști au fost ignorați. În consecință, autoritățile au anunțat că vor formula o plângere penală pentru tăiere fără drept, iar lucrările vor fi cel mai probabil oprite definitiv în zilele următoare.

Cine se află în spatele firmei care a distrus pădurea

Investigația a scos la lumină detalii surprinzătoare despre firma de exploatare. Deși administratorul susține că are experiență în domeniu, societatea este înregistrată pe numele soției sale. Soția bărbatului lucrează într-o fabrică de pantofi.

Cu doar doi angajați, firma a plătit aproximativ 200 de lei pe metru cub de lemn extras și a depus o garanție de 6.000 de lei.  Sumă strânsă va fi confiscată din cauza ilegalităților. Lipsa de personal specializat și profilul atipic al firmei au ridicat semne de întrebare asupra modului în care o astfel de entitate a primit dreptul de a interveni într-o zonă protejată

Ce înseamnă „metoda produselor accidentale” și cum a fost aplicată

Specialiștii de la Agent Green avertizează că acest caz este un exemplu clasic al „metodei produselor accidentale”.

Această practică presupune obținerea autorizațiilor pentru tăierea arborilor bolnavi sau doborâți de vânt.  Prin această metodă, așa zisele firme, extrag ilegal arbori verzi.

Deoarece exploatarea arborilor uscați nu aduce profit considerabil, firmele recurg la tăierea exemplarelor sănătoase. Astfel, își asigură o aparență de legalitate care este greu de demontat fără controale riguroase în teren. În cazul de la Băile Felix, intervenția rapidă a autorităților și presiunea mediatică ar putea salva restul pădurii de la o defrișare, potrivit digi24

Tags:
Citește și...
Gest emoționant în memoria lui Adrian Iovan. Romanița și fiul ei s-au întors la locul tragediei aviatice
Eveniment
Gest emoționant în memoria lui Adrian Iovan. Romanița și fiul ei s-au întors la locul tragediei aviatice
Stresul zilnic și inima: ce se întâmplă în corp atunci când nu te mai oprești
Eveniment
Stresul zilnic și inima: ce se întâmplă în corp atunci când nu te mai oprești
Bistrița: Elev bătut crunt de un coleg, după terminarea orelor. Conflictul ar fi pornit de la o fată
Eveniment
Bistrița: Elev bătut crunt de un coleg, după terminarea orelor. Conflictul ar fi pornit de la o fată
DIICOT: Sabotaje și tentative de atac în România, Cehia și Lituania, coordonate de un rezident din Rusia. Cum a fost descoperită rețeaua
Eveniment
DIICOT: Sabotaje și tentative de atac în România, Cehia și Lituania, coordonate de un rezident din Rusia. Cum a fost descoperită rețeaua
Iași: Un bărbat și-a omorât în bătaie iubita. De ce nu mai era în vigoare ordinul de protecție
Eveniment
Iași: Un bărbat și-a omorât în bătaie iubita. De ce nu mai era în vigoare ordinul de protecție
Dezastru pe străzile din Capitală după valul de ger. Soluția experților pentru drumuri rezistente
Eveniment
Dezastru pe străzile din Capitală după valul de ger. Soluția experților pentru drumuri rezistente
Toți cei 7 oameni care au murit în accidentul din Timiș erau suporteri ai PAOK, echipa lui Răzvan Lucescu. Ei mergeau la meciul cu Lyon. Mesajul transmis de premierul grec (VIDEO)
Eveniment
Toți cei 7 oameni care au murit în accidentul din Timiș erau suporteri ai PAOK, echipa lui Răzvan Lucescu. Ei mergeau la meciul cu Lyon. Mesajul transmis de premierul grec (VIDEO)
Sancțiuni fără precedent raportate de Garda Națională de Mediu. Ce arată datele despre noua strategie de control
Eveniment
Sancțiuni fără precedent raportate de Garda Națională de Mediu. Ce arată datele despre noua strategie de control
Preotul care a abuzat o fetiță poate ieși din închisoare mai devreme, a stabilit Judecătoria Vaslui. Decizia instanței nu e definitivă
Eveniment
Preotul care a abuzat o fetiță poate ieși din închisoare mai devreme, a stabilit Judecătoria Vaslui. Decizia instanței nu e definitivă
EXCLUSIV: Noi detalii în cazul evadării lui Abdullah Ataș. Șeful Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor explică de ce a aprobat permisia (VIDEO)
Eveniment
EXCLUSIV: Noi detalii în cazul evadării lui Abdullah Ataș. Șeful Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor explică de ce a aprobat permisia (VIDEO)
Ultima oră
19:47 - Scandal politic în Germania: Cum s-au acordat concedii speciale chiar și de 12 ani unor bugetari
19:23 - Spania anunță despăgubiri de 20 de milioane de euro după tragedia feroviară din Cordoba. Ce măsuri ia guvernul pentru victime
19:01 - Gest emoționant în memoria lui Adrian Iovan. Romanița și fiul ei s-au întors la locul tragediei aviatice
18:57 - De ce parcările fără limitatoare de viteză devin zone cu risc ridicat
18:54 - Stresul zilnic și inima: ce se întâmplă în corp atunci când nu te mai oprești
18:52 - Bistrița: Elev bătut crunt de un coleg, după terminarea orelor. Conflictul ar fi pornit de la o fată
18:38 - DIICOT: Sabotaje și tentative de atac în România, Cehia și Lituania, coordonate de un rezident din Rusia. Cum a fost descoperită rețeaua
18:19 - CCIR deschide noi oportunități de afaceri pentru companiile românești pe piața saudită
18:16 - Iași: Un bărbat și-a omorât în bătaie iubita. De ce nu mai era în vigoare ordinul de protecție
18:09 - Dezastru pe străzile din Capitală după valul de ger. Soluția experților pentru drumuri rezistente