Garda Forestieră Oradea a demarat o anchetă de amploare care scoate la iveală practici ilegale în pădurea din stațiunea . În urma unor controale succesive, inspectorii au descoperit al 14-lea arbore masiv care a fost tăiat fără a avea marca oficială a Ocolului Silvic.

Firma responsabilă avea înregistrată doar doi angajați conduși de o muncitoare dintr-o fabrică de încălțăminte. Firma riscă acum sistarea totală a activității și un dosar penal.

Ce nereguli grave a descoperit Garda Forestieră

Controlul, finalizat în proporție de 80%, a confirmat faptul că exploatarea forestieră a depășit limitele legale, fiind identificate numeroase cioate nemarcate. Deși reprezentanții firmei au invocat greșeli cauzate de zăpadă, experții silvici și Garda Forestieră contrazic aceste afirmații. Au subliniat că arbori verzi și sănătoși au fost puși la pământ în mod deliberat.

Mai mult, s-a constatat că arborii uscați care reprezentau un real pericol pentru turiști au fost ignorați. În consecință, autoritățile au anunțat că vor formula o plângere penală pentru tăiere fără drept, iar lucrările vor fi cel mai probabil oprite definitiv în zilele următoare.

Cine se află în spatele firmei care a distrus pădurea

Investigația a scos la lumină detalii surprinzătoare despre firma de exploatare. Deși administratorul susține că are experiență în domeniu, societatea este înregistrată pe numele soției sale. Soția bărbatului lucrează într-o fabrică de pantofi.

Cu doar doi angajați, firma a plătit aproximativ 200 de lei pe metru cub de lemn extras și a depus o garanție de 6.000 de lei. Sumă strânsă va fi confiscată din cauza ilegalităților. Lipsa de personal specializat și profilul atipic al firmei au ridicat semne de întrebare asupra modului în care o astfel de entitate a primit dreptul de a interveni într-o zonă protejată

Ce înseamnă „metoda produselor accidentale” și cum a fost aplicată

Specialiștii de la Agent Green avertizează că acest caz este un exemplu clasic al „metodei produselor accidentale”.

Această practică presupune obținerea autorizațiilor pentru tăierea arborilor bolnavi sau doborâți de vânt. Prin această metodă, așa zisele firme, extrag ilegal arbori verzi.

Deoarece exploatarea arborilor uscați nu aduce profit considerabil, firmele recurg la tăierea exemplarelor sănătoase. Astfel, își asigură o aparență de legalitate care este greu de demontat fără controale riguroase în teren. În cazul de la Băile Felix, intervenția rapidă a autorităților și presiunea mediatică ar putea salva restul pădurii de la o defrișare, potrivit