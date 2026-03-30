O schimbare importantă se pregătește pe piața muncii! Salariile ar putea deveni complet transparente încă din faza de recrutare.

a pus în dezbatere publică un proiect de lege care obligă angajatorii să afișeze salariul în anunțurile de angajare. De asemenea, angajatorii nu vor mai avea voie să ceară istoricul salarial al candidaților. Mai mult, proiectul introduce obligația de a raporta diferențele de plată între femei și bărbați.

Inițiativa aliniază România la legislația europeană și aduce drepturi noi pentru angajați. Aceștia vor avea acces la informații despre salariile din companie și mecanisme mai clare pentru combaterea discriminării salariale.

Cât de adânc este, de fapt, decalajul salarial dintre femei și bărbați

În Uniunea Europeană, diferențele salariale dintre femei și bărbați rămân semnificative. Femeile câștigă, în medie, cu aproximativ 12% mai puțin pe oră decât bărbații. Chiar dacă există legi care interzic discriminarea, aceste inegalități continuă să persiste. Explicațiile nu țin doar de discriminare directă, ci și de modul în care este organizată piața muncii. Femeile sunt mai frecvent prezente în domenii mai slab plătite și ajung mai rar în funcții de conducere. În același timp, ele sunt mai implicate în responsabilitățile familiale. Acest lucru se reflectă și în programul de lucru, aproape 28% dintre femei lucrând part-time, față de doar 8% dintre bărbați. La nivel de management, diferențele sunt și mai mari, femeile putând câștiga cu aproximativ 23% mai puțin. Pe termen lung, efectele se văd inclusiv în , care pot fi cu până la 30% mai mici, motiv pentru care UE a introdus reguli mai stricte privind transparența salarială. Cum schimbă această lege regulile jocului pe piața muncii Noua lege introduce măsuri clare pentru aplicarea reală a principiului „salariu egal pentru muncă egală sau de valoare egală”. Conceptul este extins dincolo de același job și include munca similară ca responsabilitate, efort, competențe și condiții de muncă. Practic, nu mai contează doar titulatura postului, ci și valoarea reală a muncii prestate. Actul normativ definește aceste criterii și obligă angajatorii să stabilească toate componentele salariului, inclusiv bonusurile și beneficiile, pe baze obiective și neutre, fără diferențe între femei și bărbați. O schimbare importantă apare încă din etapa de recrutare. Angajatorii vor trebui să afișeze sau un interval salarial clar în anunțuri sau înainte de interviu. În același timp, candidații nu vor mai putea fi întrebați despre salariile anterioare, eliminând astfel un factor care perpetua diferențele de plată. Legea introduce și reguli de transparență în interiorul companiilor, obligând angajatorii să ofere angajaților acces la criteriile de salarizare, nivelurile de plată și modul în care acestea evoluează. Pentru sectorul public, măsurile merg și mai departe, prin publicarea grilelor de salarizare, astfel încât diferențele să poată fi ușor observate și corectate.

Ce drepturi noi câștigă, concret, angajații

Unul dintre pilonii principali ai noii legi este dreptul la informare, care le oferă angajaților mai mult control asupra propriei situații salariale. Aceștia vor putea solicita, în scris, detalii despre propriul salariu. Totodată, vor avea acces la nivelurile medii de plată pentru posturi similare, defalcate pe femei și bărbați. Angajatorii vor avea obligația să răspundă în cel mult 30 de zile și să ofere explicații clare dacă informațiile furnizate sunt incomplete sau greu de înțeles.

Legea introduce instrumente mai precise pentru identificarea diferențelor de plată. Salariile vor fi analizate atât prin media aritmetică, cât și prin mediană, pentru a reflecta mai fidel realitatea din companie. În același timp, sunt definite mai clar formele de discriminare, inclusiv cele legate de sarcină, concedii sau hărțuire. Un element nou este și recunoașterea discriminării intersecționale, adică situațiile în care o persoană este dezavantajată din mai multe motive simultan.

Cum vor fi monitorizate diferențele salariale

Noua lege impune reguli clare de raportare pentru angajatorii care au cel puțin 100 de salariați. Aceștia vor trebui să colecteze și să transmită periodic informații despre diferențele de salarizare dintre femei și bărbați. Scopul acestor raportări nu este doar formal, ci vizează identificarea concretă a eventualelor discrepanțe nejustificate.

În situația în care diferențele depășesc anumite praguri, la nivel european fiind luat ca reper un procent de 5%, angajatorii vor fi obligați să realizeze evaluări interne și să adopte măsuri clare pentru corectarea dezechilibrelor.

Respectarea noilor prevederi va fi verificată de Inspecția Muncii, care va avea un rol activ în control. Totodată, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse și vor contribui la monitorizare, colectarea datelor și sprijinirea angajatorilor în aplicarea legii, potrivit digi24.ro.