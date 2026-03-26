Ana Maria
26 mart. 2026, 20:24
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce se întâmplă cu pensiile în luna aprilie? Când vor fi plătite, de fapt
  2. Ce se întâmplă cu ajutoarele one-off pentru pensionari
  3. Ce a decis Curtea Constituțională

Ce se întâmplă cu pensiile în luna aprilie? Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale (MMFTS) a anunţat joi că toate pensiile care se achită prin intermediul factorilor poştali vor fi distribuite până la data de 9 aprilie, iar conturile bancare ale beneficiarilor care au optat pentru virament bancar vor fi alimentate pe 8 aprilie, potrivit declarațiilor transmise de minister, citate de Agerpres.

Ce se întâmplă cu pensiile în luna aprilie? Când vor fi plătite, de fapt

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale (MMFTS) a comunicat că, având în vedere faptul că luna aprilie 2026 este marcată de Sărbătorile Pascale, Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) a întreprins toate demersurile pentru asigurarea sumelor necesare plăţii în avans a pensiilor şi indemnizaţiilor care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii, conform sursei.

Având în vedere faptul că luna aprilie 2026 este marcată de Sărbătorile Pascale, Casa Naţională de Pensii Publice a întreprins toate demersurile pentru asigurarea sumelor necesare plăţii în avans a pensiilor şi indemnizaţiilor care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii şi pentru tipărirea şi expedierea taloanelor de pensii către oficiile poştale, în vederea distribuirii. În acelaşi timp, au fost transmise comunicări către C.N.Poşta Română S.A. şi instituţiile bancare cu care CNPP are încheiate convenţii de distribuire şi plată a pensiilor. În aceste condiţii, dată fiind importanţa acestei sărbători, toate pensiile care se achită prin intermediul factorilor poştali vor fi distribuite până la data de 9 aprilie, iar conturile bancare pentru beneficiarii care au optat pentru această modalitate de plată vor fi alimentate pe data de 8 aprilie„, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Muncii.

Ce se întâmplă cu ajutoarele one-off pentru pensionari

În ceea ce privește ajutoarele financiare pentru pensionarii cu venituri reduse, acestea nu vor fi acordate înainte de Paști.

Potrivit Ministerului Muncii, plata acestor sume a fost amânată pentru luna mai, din cauza faptului că legea bugetului asigurărilor sociale a fost contestată la Curtea Constituțională a României.

Ce a decis Curtea Constituțională

Între timp, Curtea Constituțională a României a stabilit că atât Legea bugetului de stat, cât și cea a asigurărilor sociale pentru 2026 au fost adoptate cu respectarea prevederilor constituționale.

