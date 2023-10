Georgian Drăgan: “În cazul unui conflict, nu trebuie să acționăm pe cont propriu”

Invitat joi dimineata in studioul Antena3 CNN, purtatorul de cuvânt al Politiei Române, Georgian Dragan, a vorbit despre masurile de siguranta a populatiei, in contextul evenimentelor tragice care au zguduit România in ultimele zile.

“Politia Româna, celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, dar si celelalte institutii cu atributii de asigurare a ordinii si linistii publice desfasoara permanent activitati pe cele doua paliere: prevenire si combatere. Insa si oamenii ar trebui sa-si ia anumite masuri de siguranta. Daca vorbim de protejarea sanatatii, integritatii persoanelor si a bunurilor, stim cu totii si am mediatizat astfel de situatii in care persoane rau intentionate merg la anumite apartamente si la persoane vulnerabile, sub diferite pretexte, ca lucreaza la gaze, la apa, ca vin sa faca o inspectie a apartamentului. Recomandarea este ca atunci cand se prezinta ca avand diverse calitati, sa fie solicitata o legitimatie, un act de identitate sau acea persoana sa vina insotita de administratorul blocului, pe care locatarii il cunosc, au incredere in el. Referitor la acel caz, prezumtivul autor stia de sumele de bani. Bunurile de valoare trebuie protejate, nu trebuie sa discutam cu persoane necunoscute despre ce avem sau ce nu avem in locuinta. Oamenii din reportajele pe care le-am vazut mai devreme faceau referire la siguranta din zona publica”, a precizat Dragan.

Purtatorul de cuvant al Politiei Române a subliniat ca “Politia, Jandarmeria, celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne patruleaza periodic in zonele publice tocmai pentru a garanta oamenilor siguranta, pentru a se simti in siguranta. Recomand tuturor celor care se simt in pericol sa nu actioneze pe cont propriu, sa ne sesizeze, sa sune la 112, daca sunt intr-un pericol iminent. In cazul de la Craiova ne referim la un conflict spontan, din datele pe care detin, exista o ancheta penala in curs. In anumite parcuri din orase, politia locala are atributii de a patrula in zolele respective si de a asigura ordinea si linistea publica. Activitatile si zonele din marile orase sunte repartizate catre mai multe institutii cu atributii in domeniu. Bineinteles ca si Politia Româna, prin echipajele de ordine publica, prin cele de rutiera, asigura o prezenta si o vizibilitate activa in ceea ce inseamna spatiul public”.

Referitor la cazul din din Gradina Botanica din Craiova, oficialul a declarat: “Daca una dintre persoane ar fi apelat autoritatile si ar fi incercat sa evite acel conflict spontan direct, pentru ca atunci cand iti sunt adresat injurii, unii oameni sunt tentati sa raspunda cu aceeasi moneda si atunci conflictul escaladeaza. Nimeni nu poate sa prevada cum se va termina acea altercatie. Politia si celelalte structuri cu atributii in domeniu, prin activitatile pe care le deruleaza, asigura Capitala, marile orase si toate celelalte zone ale României din punct de vedere al sigurantei publice la un nivel ridicat. Si in ultimele studii la nivel european au fost incluse cateva mari orase, Bucuresti, Cluj, Iasi, in topul celor mai sigure destinatii pentru turistii straini. Asadar, nu doar eu ma simt in siguranta, si turistii straini, care vin in România, se simt in siguranta”.

“Recomandarea politiei este sa evitam, pe cat posibil, orice conflict. Daca avem ceva de lamurit cu o anumita persoana, mai bine sa ne retragem, sa anuntam autoritatile si, cu siguranta, vor fi aplicate masurile legale care se impun. Cu siguranta, in acel caz, daca am fi fost sesizati de una dintre parti, s-ar fi terminat cu sanctiune contraventionala”, a sublinat Georgian Dragan.