Transportul animalelor de companie în autovehicule. Ce reguli trebuie să cunoască șoferii

Adrian Teampău
02 feb. 2026, 21:51
Transportul animalelor de companie în autovehicule. Ce reguli trebuie să cunoască șoferii
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Transportul animalelor de companie în vehicule
  2. Cum trebuie transportate animalele

Transportul animalelor de companie în autovehicule se face cu respectarea unor reguli prevăzute prin Codul Rutier. Șoferii care nu respectă aceste reglementări riscă amenzi consistente.

Transportul animalelor de companie în vehicule

Codul Rutier stabilește regulile care trebuie respctate de șoferii care călătoresc cu animale de companie în autovehicule. Transportul animalelor de companie este interzis pe scaunele din față ale autovehiculelor. Șoferii care nu respectă acest prevederi riscă sancțiuni contravenționale usturătoare.

Interdicția de a transporta animale, fie că sunt de companie sau nu, pe scaunele din față ale autovehiculelor este prevăzută de legislația rutieră. Regulamentul de aplicare a Codului rutier „interzice conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere, precum și persoanelor care ocupa scaunul din față să țină în brațe animale în timpul deplasării pe drumurile publice”.

Cei care nu respectă aceste prevederi riscă sancțiuni cu amenzi din clasa a IV-a, cuprinse între nouă și 20 de puncte. În prezent, punctul de amendă este calculat la 202,5 lei. Astfel sancțiunile în asemenea cazuri sunt cuprinse între 1.822,5 și 4.050 de lei.

Trebuie spus că șoferii care nu respectă regulile pentru transportul copiilor în condiții sigure riscă amenzi mult mai mici. În cazul lor sancțiunile sunt cuprinse între patru și cinci puncte-amendă, ajungând la 810 sau 1.012,5 lei.

Cum trebuie transportate animalele

Pentru a evita sancțiunile prevăzute de Codul Rutier referitoare la transportul animalelor de companie, șoferii trebuie să respecte câteva reguli. Astfel, animalele trebuie transportate doar pe bancheta din spate. În acest sens, este obligatorie utilizarea unui sistem de prindere. Poate fi vorba despre o entură de siguranță specială au un scaun auto dedicat.  Pisicile trebuie transportate în cuști speciale.

Investiția într-un scaun special pentru animale este recomandată pentru siguranța acestora, dar și pentru a preveni distragerea atenției șoferului, în timpul transportului.  Astfel, se reduc riscurile de accidente.

Prin respectarea acestor reguli se va asigura protecția animalelor de companie, dar și siguranța pasagerilor din vehicul.

