Judecătorul Gheorghe Liviu Odagiu a fost ales, joi, noul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Ce legături are Gheorghe Odagiu cu șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea

Odagiu este cunoscut în breaslă ca fiind un apropiat al Liei Savonea, actuala președintă a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), potrivit . Savonea este o figură controversată, fiind criticată pentru unele sentințe judecătorești care au stârnit nemulțumirea unor ONG-uri și opinia publică. Mai multe organizații neguvernamentale au organizat proteste împotriva acesteia, contestând deciziile sale.

Gheorghe Liviu Odagiu a fost președinte al Curții de Apel Alba Iulia.

Cine este noul vicepreședinte al CSM

Alături de Odagiu, procurorul Bogdan-Silviu Staicu a fost ales vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Astfel, echipa de a CSM este formată acum din două personalități cu rol important în sistemul judiciar.

Ce a transmis CSM cu privirea la numirea lui Gheorghe Liviu Odagiu

Redăm, mai jos, comunicatul emis de CSM

„Serviciul de Informare Publică, Relaţii cu Mass Media și Protecția Datelor cu Caracter Personal este abilitat să aducă la cunoştinţă publică următoarele:

Astăzi, 27 noiembrie 2025, în cadrul şedinţei de Plen a Consiliului Superior al Magistraturii a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului domnul judecător Gheorghe Liviu Odagiu, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii ( ).

Totodată, în cadrul aceleiași şedinţe, a fost ales în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului domnul procuror Bogdan-Silviu Staicu, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii ( ).

Mandatul președintelui, cât și al vicepreședintelui Consiliului Superior al Magistraturii este de 1 an, iar exercitarea acestuia de către noua conducere a Consiliului va începe de la data de 07 ianuarie 2026″.

CSM a dat aviz negativ pentru proiectul pensiilor speciale

Tot joi, CSM a dat aviz negativ pentru proiectul pensiilor speciale. Este important de precizat că acest aviz are caracter consultativ, iar decizia finală aparține Parlamentului.

Deși avizul CSM este consultativ, opinia exprimată de Consiliu reprezintă un punct important în dezbaterile privind pensiile speciale. Parlamentul va trebui să țină cont de recomandările formulate în acest aviz în continuarea procesului legislativ.