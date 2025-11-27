Consiliul Superior al Magistraturii își alege joi noua conducere

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se reunește joi pentru alegerea noii conduceri: președinte și vicepreședinte. Aceste funcții sunt ocupate în prezent de judecătoarea Elena-Raluca Costache și procurorul Claudiu-Constantin Sandu.
Consiliul Superior al Magistraturii intră joi într-o nouă etapă prin desemnarea conducerii pentru următorul an. În prezent, CSM este condus de judecătoarea Elena-Raluca Costache, iar funcția de vicepreședinte este ocupată de procurorul Claudiu-Constantin Sandu. Mandatul de un an al acestei echipe se încheie, iar legislația nu permite reînnoirea lui, conform Agerpres.
Candidații pentru cele două funcții sunt obligați să prezinte în plen un proiect managerial care să includă viziunea lor privind atribuțiile CSM, gestionarea resurselor umane din sistemul judiciar și modul de continuare a proiectelor aflate deja în derulare. Alegerea se face exclusiv prin votul membrilor plenului.
Consiliul Superior al Magistraturii are în componență 19 membri:
Mandatul membrilor aleși este de șase ani, fără posibilitatea reînvestirii. Constituția și Legea 317/2004 stabilesc că CSM este condus de un președinte și un vicepreședinte, care provin obligatoriu din secții diferite și au mandat de un an, nerenuvabil.
Au dreptul să candideze doar cei nouă judecători și cinci procurori aleși. Sunt excluși de la candidatură membrii de drept și reprezentanții societății civile.
Pe partea judecătorilor, CSM îi are ca membri pe:
Corpul procurorilor este reprezentat de:
Fănel Mihalcea și Ioan Sas au fost aleși de Senat ca membri ai CSM din partea societății civile.