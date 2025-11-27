B1 Inregistrari!
Consiliul Superior al Magistraturii își alege joi noua conducere

Selen Osmanoglu
27 nov. 2025, 07:55
Consiliul Superior al Magistraturii își alege joi noua conducere
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. O nouă conducere
  2. Structura CSM
  3. Componența actuală a Consiliului

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se reunește joi pentru alegerea noii conduceri: președinte și vicepreședinte. Aceste funcții sunt ocupate în prezent de judecătoarea Elena-Raluca Costache și procurorul Claudiu-Constantin Sandu.

O nouă conducere

Consiliul Superior al Magistraturii intră joi într-o nouă etapă prin desemnarea conducerii pentru următorul an. În prezent, CSM este condus de judecătoarea Elena-Raluca Costache, iar funcția de vicepreședinte este ocupată de procurorul Claudiu-Constantin Sandu. Mandatul de un an al acestei echipe se încheie, iar legislația nu permite reînnoirea lui, conform Agerpres.

Candidații pentru cele două funcții sunt obligați să prezinte în plen un proiect managerial care să includă viziunea lor privind atribuțiile CSM, gestionarea resurselor umane din sistemul judiciar și modul de continuare a proiectelor aflate deja în derulare. Alegerea se face exclusiv prin votul membrilor plenului.

Structura CSM

Consiliul Superior al Magistraturii are în componență 19 membri:

  • nouă judecători și cinci procurori aleși de colegii lor în adunările generale;
  • doi reprezentanți ai societății civile, aleși de Senat;
  • trei membri de drept: ministrul Justiției, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și procurorul general al României.

Mandatul membrilor aleși este de șase ani, fără posibilitatea reînvestirii. Constituția și Legea 317/2004 stabilesc că CSM este condus de un președinte și un vicepreședinte, care provin obligatoriu din secții diferite și au mandat de un an, nerenuvabil.

Au dreptul să candideze doar cei nouă judecători și cinci procurori aleși. Sunt excluși de la candidatură membrii de drept și reprezentanții societății civile.

Componența actuală a Consiliului

Pe partea judecătorilor, CSM îi are ca membri pe:

  • Daniel Grădinaru și Denisa-Angelica Stănișor -Înalta Curte de Casație și Justiție;
  • Gheorghe-Liviu Odagiu -Curtea de Apel Alba Iulia;
  • Elena Raluca Costache -Curtea de Apel București;
  • Ramona Grațiela Milu -Curtea de Apel Brașov;
  • Mihaela-Laura Radu -Tribunalul București;
  • Narcis Erculescu -Tribunalul Dâmbovița;
  • Claudiu-Marian Drăgușin -Judecătoria Sectorului 4 București;
  • Vasile-Alin Ene -Judecătoria Ploiești.

Corpul procurorilor este reprezentat de:

  • Daniel Horodniceanu -Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;
  • Emilia Ion -Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București;
  • Bogdan Silviu Staicu -Parchetul de pe lângă Tribunalul București;
  • Claudiu Constantin Sandu -Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov;
  • Marioara Cătălina Sîntion -Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București.

Fănel Mihalcea și Ioan Sas au fost aleși de Senat ca membri ai CSM din partea societății civile.

