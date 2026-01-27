Gazetarul Cristian Tudor Popescu a explicat marți, pentru B1 TV, de ce consideră „binevenită” eventualitatea unui „guvern minoritar”, de premierul Ilie Bolojan (PNL).

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Condițiile în care Guvernul Bolojan ar putea deveni minoritar

„Ilie Bolojan s-a săturat, în sfârșit, de faptul că PSD amenință cu ieșirea de la guvernare, cu moțiunea de cenzură în fiecare zi. Nici nu putem să numărăm de câte ori, de când a început această coaliție, PSD a amenințat cu ruperea acestei coaliții într-un fel sau altul. Asta face și acum. Și atunci Bolojan a pronunțat și această posibilitate: da, domnule, guvern minoritar.

Cum să se ajungă la guvern minoritar? Prin decizia PSD, nu a lui Ilie Bolojan! Deci PSD iese de la guvernare sau depune moțiune de cenzură. Dacă depune moțiune de cenzură, vedem ce se întâmplă. Dar dacă iese de la guvernare, atunci, într-adevăr, poate să rămână un guvern minoritar și acest guvern va lua măsurile.

Iar ca PSD să iasă de la guvernare e suficient ca dl Bolojan să nu se mai oprească în piedicile pe care le pune PSD de luni și luni de zile continuu oricărei inițiative care să mai miște România spre bine. Că, iată, deficitul a scăzut, niște parametri economico-financiari ai României s-au îmbunătățit, există niște perspective pentru 2026, iar PSD a spus să nu ne împăunăm că a scăzut deficitul. Ei care sunt la guvernare…”, a explicat Cristian Tudor Popescu.

Trecerea în opoziție ar însemna pentru PSD să voteze cot la cot cu AUR

Gazetarul a mai afirmat că dacă PSD va ieși de la guvernare, va continua să se opună pe față reformelor luate de Guvernul Bolojan rămas minoritar. În schimb, acum, PSD „au această situație avantajoasă în care stau în coaliție, nu acceptă nimic și contabilizează capital politic. Dl Grindeanu are mai mult în sondaje, 26%, față de dl Bolojan, 23%. Îi convine PSD-ului să stea în această poziție”.

„Deci consider că această eventualitate pusă pe masă de dl Bolojan e binevenită!”, a concluzionat CTP.

Cristian Tudor Popescu a afirmat apoi că nu vrea să spună ce ar însemna pentru PSD să treacă în opoziție și să voteze cot la cot cu AUR deoarece „nu sunt consultantul lui”.