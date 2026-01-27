B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » CTP, după ce Bolojan a vorbit despre un guvern minoritar: „Consider că această eventualitate e binevenită”. Argumentele gazetarului (VIDEO)

CTP, după ce Bolojan a vorbit despre un guvern minoritar: „Consider că această eventualitate e binevenită”. Argumentele gazetarului (VIDEO)

Traian Avarvarei
27 ian. 2026, 22:01
CTP, după ce Bolojan a vorbit despre un guvern minoritar: „Consider că această eventualitate e binevenită”. Argumentele gazetarului (VIDEO)
Gazetarul Cristian Tudor Popescu. Sursa foto: Captură video - Digi24
Cuprins
  1. Condițiile în care Guvernul Bolojan ar putea deveni minoritar
  2. Trecerea în opoziție ar însemna pentru PSD să voteze cot la cot cu AUR

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a explicat marți, pentru B1 TV, de ce consideră „binevenită” eventualitatea unui „guvern minoritar”, invocată de premierul Ilie Bolojan (PNL).

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Condițiile în care Guvernul Bolojan ar putea deveni minoritar

„Ilie Bolojan s-a săturat, în sfârșit, de faptul că PSD amenință cu ieșirea de la guvernare, cu moțiunea de cenzură în fiecare zi. Nici nu putem să numărăm de câte ori, de când a început această coaliție, PSD a amenințat cu ruperea acestei coaliții într-un fel sau altul. Asta face și acum. Și atunci Bolojan a pronunțat și această posibilitate: da, domnule, guvern minoritar.

Cum să se ajungă la guvern minoritar? Prin decizia PSD, nu a lui Ilie Bolojan! Deci PSD iese de la guvernare sau depune moțiune de cenzură. Dacă depune moțiune de cenzură, vedem ce se întâmplă. Dar dacă iese de la guvernare, atunci, într-adevăr, poate să rămână un guvern minoritar și acest guvern va lua măsurile.

Iar ca PSD să iasă de la guvernare e suficient ca dl Bolojan să nu se mai oprească în piedicile pe care le pune PSD de luni și luni de zile continuu oricărei inițiative care să mai miște România spre bine. Că, iată, deficitul a scăzut, niște parametri economico-financiari ai României s-au îmbunătățit, există niște perspective pentru 2026, iar PSD a spus să nu ne împăunăm că a scăzut deficitul. Ei care sunt la guvernare…”, a explicat Cristian Tudor Popescu.

Trecerea în opoziție ar însemna pentru PSD să voteze cot la cot cu AUR

Gazetarul a mai afirmat că dacă PSD va ieși de la guvernare, va continua să se opună pe față reformelor luate de Guvernul Bolojan rămas minoritar. În schimb, acum, PSD „au această situație avantajoasă în care stau în coaliție, nu acceptă nimic și contabilizează capital politic. Dl Grindeanu are mai mult în sondaje, 26%, față de dl Bolojan, 23%. Îi convine PSD-ului să stea în această poziție”.

„Deci consider că această eventualitate pusă pe masă de dl Bolojan e binevenită!”, a concluzionat CTP.

Cristian Tudor Popescu a afirmat apoi că nu vrea să spună ce ar însemna pentru PSD să treacă în opoziție și să voteze cot la cot cu AUR deoarece „nu sunt consultantul lui”.

Tags:
Citește și...
CTP: Nicușor Dan are relații foarte bune cu PSD, dar n-am văzut să-l susțină pe Bolojan. Poate să vină momentul în care-l va sacrifica pe premier, păstrează asta în mânecă (VIDEO)
Politică
CTP: Nicușor Dan are relații foarte bune cu PSD, dar n-am văzut să-l susțină pe Bolojan. Poate să vină momentul în care-l va sacrifica pe premier, păstrează asta în mânecă (VIDEO)
Radu Marinescu, nouă reacție la acuzația de plagiat: „Toată această chestiune se poate lămuri, din punctul meu de vedere, printr-o hotărâre judecătorească definitivă” (VIDEO)
Politică
Radu Marinescu, nouă reacție la acuzația de plagiat: „Toată această chestiune se poate lămuri, din punctul meu de vedere, printr-o hotărâre judecătorească definitivă” (VIDEO)
Ce se întâmplă cu spitalele finanțate din PNRR și centrele pentru marii arși? Ministrul Sănătății explică: „E un proces istoric pentru sănătatea românească”
Politică
Ce se întâmplă cu spitalele finanțate din PNRR și centrele pentru marii arși? Ministrul Sănătății explică: „E un proces istoric pentru sănătatea românească”
Bolojan, atacat din PSD după ce a zis despre un „guvern minoritar”. Numărul doi din partidul lui Grindeanu și un fost ministru i-au sărit la beregată
Politică
Bolojan, atacat din PSD după ce a zis despre un „guvern minoritar”. Numărul doi din partidul lui Grindeanu și un fost ministru i-au sărit la beregată
Semne de întrebare privind starea de sănătate a lui Donald Trump. Detaliile care i-au alertat pe medici
Politică
Semne de întrebare privind starea de sănătate a lui Donald Trump. Detaliile care i-au alertat pe medici
Scandal pe fondurile europene. Pîslaru, actualul ministru: „S-a făcut rahatul praf”. Câciu, fostul ministru: „Hoțul strigă hoții”
Politică
Scandal pe fondurile europene. Pîslaru, actualul ministru: „S-a făcut rahatul praf”. Câciu, fostul ministru: „Hoțul strigă hoții”
SONDAJ INSCOP: 4 din 10 români cred că Uniunea Europeană ne limitează suveranitatea. Însă nu sunt convinși că ar trebui să ieșim din UE
Politică
SONDAJ INSCOP: 4 din 10 români cred că Uniunea Europeană ne limitează suveranitatea. Însă nu sunt convinși că ar trebui să ieșim din UE
Ce a anunțat Ilie Bolojan cu privire la înlocuirea ministrului Justiției, după acuzațiile de plagiat: „Un plagiat este o formă de furt intelectual”
Politică
Ce a anunțat Ilie Bolojan cu privire la înlocuirea ministrului Justiției, după acuzațiile de plagiat: „Un plagiat este o formă de furt intelectual”
Reforma administrației și pachetul de relansare economică, pe masa Guvernului. Bolojan ia în calcul OUG sau asumarea răspunderii: „Până la finalul săptămânii luăm decizia”
Politică
Reforma administrației și pachetul de relansare economică, pe masa Guvernului. Bolojan ia în calcul OUG sau asumarea răspunderii: „Până la finalul săptămânii luăm decizia”
Uniunea Europeană n-ar sta în calea unirii României cu Republica Moldova. Ce piedici sunt în calea demersului unionist
Politică
Uniunea Europeană n-ar sta în calea unirii României cu Republica Moldova. Ce piedici sunt în calea demersului unionist
Ultima oră
22:58 - Traficul de cocaină se reinventează pe rutele maritime europene. Ce arată raportul Europol despre rețelele criminale
22:40 - CTP: Nicușor Dan are relații foarte bune cu PSD, dar n-am văzut să-l susțină pe Bolojan. Poate să vină momentul în care-l va sacrifica pe premier, păstrează asta în mânecă (VIDEO)
22:34 - A fost aprobată finanțarea noului spital din Brașov. Cât va costa investiția în acesta
22:14 - Braconaj și arme deținute ilegal în Timiș. Ce au descoperit polițiștii în urma perchezițiilor
21:50 - Începe cursa pentru trofeele britanice. Cine sunt marii favoriți pe lista nominalizărilor BAFTA 2026
21:43 - Recompensă record după pana masivă de curent din Berlin. Cum încearcă autoritățile să identifice gruparea responsabilă
21:18 - Ministrul Justiției, nouă reacție în cazul turcului evadat: A executat 10 ani din pedeapsă? Pare că a existat o seriozitate până la un punct, pentru că a ieșit de vreo 20 de ori cu permisiuni și s-a și întors (VIDEO)
21:03 - Banii din Pilonul II de pensii ar putea fi investiți în firme românești. Radu Burnete: „E o idee care se discută de foarte multă vreme”
21:02 - Fenomen neobișnuit la Marea Neagră. Cu ce au fost acoperite plajele de pe litoral
20:41 - Radu Marinescu, nouă reacție la acuzația de plagiat: „Toată această chestiune se poate lămuri, din punctul meu de vedere, printr-o hotărâre judecătorească definitivă” (VIDEO)