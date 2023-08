Gigi Becali face o investiție îndrăzneață într-o țară străină: „Am cumpărat vreo 30 de hectare” / Ce planuri de viitor are

Magnatul din zona Pipera, proiecte ambițioase. A achiziționat recent 30 de hectare de teren în Uganda, Africa, și, conform afirmațiilor sale, intenționează să dezvolte o academie de fotbal în acea locație, cu toate că recunoaște că îndeplinirea acestui obiectiv ar putea reprezenta o provocare semnificativă.

Gigi Becali, investiție într-o țară îndepărtată de România

„În Uganda am cumpărat vreo 30 de hectare. Mă gândeam să fac acolo o academie, dar e greu. Cine se duce antrenor acolo? Știi care e treaba cu ăștia? E sărăcie, îi iei la 14-15 ani și le faci program. 8 ore de somn, 3 ore masă și restul le dai mingea. Nici televizor, nici nimic. Când te scoli, începi să pasezi, când mânânci, ții mingea. Așa cred că le fac (n.r.- cei de la Nordsjaelland jucătorilor africani din lot).

Nu au talent ca Neymar, ei sunt pasatori, adică au exercițiu”, a spus Gigi Becali, scrie

A construit o mănăstire ortodoxă în Uganda

Conform declarațiilor acestuia, în Uganda, o mănăstire ortodoxă și îngrijește o comunitate de câteva sute de copii proveniți din centre de plasament.

„Am acolo sute de copii cărora le dau de mâncare. Am mănăstire acolo. Sunt sute de copii pe care-i hrănesc. Sunt creștinați acolo, îi botează. Fac misiune acolo”, dezvăluia Gigi Becali în urmă cu un an și jumătate.