Gigi Becali, prima reacție după derby-ul cu CFR Cluj: „Parcă jucam cu o echipă din C”

FCSB a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 1-0, duminică seara, pe Stadionul Steaua, într-un meci din etapa a patra a Superligii de fotbal.

A doua zi după meci, Gigi Becali a fost mulțumit de performanța echipei sale, mai ales de modul în care FCSB a dominat posesia mingii, așa cum și-a exprimat dorința în nenumărate rânduri.

Prima reacție a lui Gigi Becali, după ce FCSB s-a întors cu succes în Ghencea

„Când am văzut că mingea era la noi… Parcă jucam cu o echipă din C. Acum nu știu, sper să mai vedem, să nu ne grăbim. Au fost obosiți. Nu pot să spun de cine mi-a plăcut. Pantea mi-a plăcut cel mai mult!

Și Risto mi-a plăcut, deși era delăsător. Roberto Carlos e numele lui. Așa de puternic e și are niște picioare… Are personalitate pentru că are încredere în picioarele lui. Trebuie să îi mulțumim și lui Pițurcă că i-am dat încredere lui Dawa.

Mi-a zis că un fotbalist trebuie să aibă forță și viteză, restul se lucrează. I-am dat încredere. Să dăm Cezarului ce e al lui Cezarului. Asta a fost situația cu el”, a declarat Gigi Becali, potrivit .