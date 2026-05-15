Scenariu-surpriză pe scena politică. AUR analizează mai multe variante pentru funcția de prim-ministru, iar printre numele aflate în discuție se regăsește și cel al lui Călin Georgescu. Informația a fost confirmată de senatorul AUR Petrișor Peiu, care a subliniat însă că partidul nu a luat deocamdată o hotărâre oficială privind o eventuală nominalizare.

Declarațiile vin într-un context politic tensionat, în care partidele își conturează strategiile pentru viitoarele negocieri și posibile reconfigurări ale majorității parlamentare.

Întrebat direct cine ar putea fi desemnat de pentru funcția de premier, Petrișor Peiu a evitat să indice un nume concret, precizând că decizia aparține conducerii partidului.

„Nu pot să vă spun eu în numele partidului”, a spus Peiu, potrivit .

Acesta a explicat că AUR urmează propriile proceduri interne în ceea ce privește comunicarea unei astfel de decizii și că o eventuală nominalizare va fi făcută publică la momentul potrivit.

„În momentul în care va fi decis, va fi anunțat public”, a mai adăugat el.

Totuși, senatorul a confirmat că numele lui Călin Georgescu se află printre opțiunile analizate.

„Domnul Georgescu este unul dintre candidații la nominalizarea din partea AUR pentru funcția de premier”, a mai precizat senatorul AUR.

Cu cine spune AUR că ar putea colabora

Petrișor Peiu a transmis că formațiunea ar putea discuta cu orice partid dispus să recunoască, în opinia AUR, erorile economice ale actualei guvernări și să susțină o schimbare semnificativă de direcție în politica economică.

În contextul în care scena politică rămâne marcată de incertitudine, iar o majoritate clară nu se conturează în acest moment, discuțiile despre un posibil premier susținut de AUR capătă o miză tot mai mare în jocul negocierilor politice.