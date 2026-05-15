Scenariu-surpriză pe scena politică din România. Varianta de premier luată în calcul de AUR

Scenariu-surpriză pe scena politică din România. Varianta de premier luată în calcul de AUR

Ana Maria
15 mai 2026, 14:57
Sursa foto: captura video Facebook/ George Simion
Cuprins
  1. Scenariu-surpriză pe scena politică. Cine ar putea fi propunerea AUR pentru funcția de premier
  2. Cu cine spune AUR că ar putea colabora

Scenariu-surpriză pe scena politică. AUR analizează mai multe variante pentru funcția de prim-ministru, iar printre numele aflate în discuție se regăsește și cel al lui Călin Georgescu. Informația a fost confirmată de senatorul AUR Petrișor Peiu, care a subliniat însă că partidul nu a luat deocamdată o hotărâre oficială privind o eventuală nominalizare.

Declarațiile vin într-un context politic tensionat, în care partidele își conturează strategiile pentru viitoarele negocieri și posibile reconfigurări ale majorității parlamentare.

Scenariu-surpriză pe scena politică. Cine ar putea fi propunerea AUR pentru funcția de premier

Întrebat direct cine ar putea fi desemnat de AUR pentru funcția de premier, Petrișor Peiu a evitat să indice un nume concret, precizând că decizia aparține conducerii partidului.

„Nu pot să vă spun eu în numele partidului”, a spus Peiu, potrivit Știripesurse.

Acesta a explicat că AUR urmează propriile proceduri interne în ceea ce privește comunicarea unei astfel de decizii și că o eventuală nominalizare va fi făcută publică la momentul potrivit.

În momentul în care va fi decis, va fi anunțat public”, a mai adăugat el.

Totuși, senatorul a confirmat că numele lui Călin Georgescu se află printre opțiunile analizate.

Domnul Georgescu este unul dintre candidații la nominalizarea din partea AUR pentru funcția de premier”, a mai precizat senatorul AUR.

Cu cine spune AUR că ar putea colabora

Petrișor Peiu a transmis că formațiunea ar putea discuta cu orice partid dispus să recunoască, în opinia AUR, erorile economice ale actualei guvernări și să susțină o schimbare semnificativă de direcție în politica economică.

În contextul în care scena politică rămâne marcată de incertitudine, iar o majoritate clară nu se conturează în acest moment, discuțiile despre un posibil premier susținut de AUR capătă o miză tot mai mare în jocul negocierilor politice.

În ultimele săptămâni, AUR a transmis în repetate rânduri că își dorește un Executiv cu o direcție economică radical diferită, mizând pe mesajul schimbării într-un climat politic dominat de negocieri intense și incertitudine parlamentară.

Bolojan, reacție la acuzația că e prea dur: „Sunt conștient, dar înțelegeți că pierdem în fiecare an Autostrada Moldovei?!". Critici dure la adresa PSD
