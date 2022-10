Gimnasta Mirela Frâncu, victima unui atac armat: „Ne-am trezit sub gloanțe. Dacă eram în picioare ne omora”

Gimnasta Mirela Frâncu a fost la un pas de moarte, după ce un tânăr îndrăgostit .

Atacul a avut loc pe 24 septembrie 2022, în satul Comăna de Sus din judeţul Braşov, acolo unde tânăra în vârstă de 18 ani locuieşte cu familia, dar a fost făcut public acum de către mama sportivei, după ce agresorul a fost scos din arest preventiv.

Gimnasta Mirela Frâncu, la un pas de moarte O sportivă la Campionatele Mondiale de Gimnastică Aerobică și-a văzut moartea cu ochii după ce un tânăr cu care a refuzat să aibă o relaţie a tras cu arma în geamurile casei sale. Inițial, făptașul a fost arestat pentru o perioadă de 30 de zile, iar acesta recent.

Maria Frâncu, mama fetei, a povestit cum s-a întâmplat totul: „Am trecut prin momente cumplite, nici acum nu ne-am revenit. Ne-am trezit sub gloanțe. Era în jur de ora 5.00 în dimineața de 24 septembrie. Dormeam la acea oră, în cameră cu Mirela. A tras cu carabina în geamuri. Gloanțele au ricoșat în tavan, din care s-au prăvălit bucăți de tencuială peste Mirela în pat.

Noroc că eram în pat întrucât dacă eram în picioare ne secera, ne omora. Avem geamurile cu 3 sticle și au oprit gloanțele că altfel ajungeau și la vecini prin oalele cu mâncare. Bucăți din gloanțe au căzut prin pat și prin cameră, lângă fetiță”, a declarat mama sportivei, potrivit .

De asemenea, femeia este de părere că tânărul a tot încercat să o convingă pe gimnastă să aibă o relație cu el, însă adolescenta a refuzat din cauza comportamentului pe care băiatul îl avea.

„Au vorbit puțin timp, dar fetița mea i-a spus că nu pot fi prieteni din cauza comportamentului lui neadecvat. Dar n-a renunțat. L-a blocat peste tot. În acea noapte, după ce a venit din club, a luat carabina pe care o are și .

Am sunat la 112 și am cerut ajutor. Polițiștii au cercetat cazul și l-au arestat. Au adunat gloanțele de prin casă. Și acum am găsit bucăți din acele gloanțe într-un dulap. A zis că a vrut să o intimideze pe Mirela”, a mai declarat aceasta.