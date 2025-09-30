B1 Inregistrari!
Gogoși pufoase cu iaurt: desertul rapid și delicios gata în câteva minute. Iată cum se prepară!

Gogoși pufoase cu iaurt: desertul rapid și delicios gata în câteva minute. Iată cum se prepară!

Elena Boruz
30 sept. 2025, 14:58
Gogoși pufoase cu iaurt: desertul rapid și delicios gata în câteva minute. Iată cum se prepară!
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce ingrediente îți trebuie
  2. Cum se prepară rapid gogoșile cu iaurt
  3. Cum le servești pentru cel mai bun gust

Gogoșile cu iaurt sunt ideale atunci când vrei să pregătești o gustare dulce fără prea mult efort. Aluatul nu necesită dospire, așa cum se întâmplă la alte rețete clasice de gogoși, iar textura moale și pufoasă se obține foarte ușor datorită combinației de iaurt și praf de copt. În plus, rețeta este economică: ai nevoie doar de câteva ingrediente pe care, cel mai probabil, le ai deja în bucătărie.

Ce ingrediente îți trebuie

Conform click, pentru această rețetă vei avea nevoie de:

  • 150 g făină

  • 2 linguri zahăr

  • 140 g iaurt grecesc

  • 1 linguriță praf de copt

  • Esență de vanilie

  • 1 lingură ulei

  • Un praf de sare

Pentru finisare:

  • 75 g zahăr tos fin

  • 1 linguriță scorțișoară

  • Ulei pentru prăjit

Cum se prepară rapid gogoșile cu iaurt

  1. Într-un bol încăpător, amestecă făina cu praful de copt, zahărul și sarea.

  2. Adaugă uleiul, esența de vanilie și iaurtul, apoi amestecă bine cu o lingură până se formează un aluat moale.

  3. Frământă ușor cu mâinile până obții o compoziție omogenă și elastică.

  4. Formează biluțe mici și egale și prăjește-le în ulei încins până devin aurii și pufoase.

  5. Scoate-le pe un șervet absorbant, apoi trece-le prin amestecul de zahăr și scorțișoară.

Cum le servești pentru cel mai bun gust

Cel mai bine este să le servești cât sunt calde, când textura lor este moale și aromată. Poți adăuga deasupra miere, sirop de arțar sau le poți înmuia în gemul preferat. Sunt perfecte ca desert de weekend, gustare dulce pentru musafiri sau chiar ca mic dejun rapid.

Așadar, gogoșile cu iaurt sunt dovada că poți obține un desert delicios fără prea mult efort și fără ingrediente complicate. Se fac rapid, au un gust minunat și pot fi adaptate în funcție de preferințele tale. Odată ce le vei încerca, vor deveni cu siguranță una dintre rețetele tale preferate pentru momentele când vrei ceva dulce și rapid.

