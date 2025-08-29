Gogoși cu cidru de mere, desertul cu aromă de toamnă. Iată cum se prepară

O rețetă inedită a cucerit rețelele sociale și pasionații de gastronomie: gogoșile cu cidru de mere. Acest desert este asemănător cu gogoșile clasice de toamnă, însă gustul este ceva mai spectaculos.
Rețeta transformă un desert clasic într-o experiență nouă. Aluatul pufos este umplut cu compoziție de mere și praf aromat de cidru, iar după coacere gogoșile sunt unse cu unt și tăvălite prin zahăr și scorțișoară. Pentru a face acest desert ai nevoie de următoarele ingrediente, conform All Recipes:
Prepararea durează aproximativ 30 de minute. După ce rulourile sunt separate, se vor umple cu compoziția de mere, iar apoi se coc la cuptor 12 – 14 minute, până devin aurii. La final, stratul crocant de zahăr și scorțișoară le dă aspectul și gustul de desert clasic de festival.
Succesul gogoșilor cu cidru de mere se explică prin ușurința preparării și aromele familiare. Internauții apreciază că nu ai nevoie de prăjire în ulei, iar gustul rămâne la fel de bun ca al unei gogoși tradiționale.
Acum, gogoșile cu cidru de mere sunt considerate desertul vedetă al începutului de toamnă, fiind preluate pe bloguri culinare și pagini de lifestyle din întreaga lume.