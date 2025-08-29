B1 Inregistrari!
Gogoși cu cidru de mere, desertul cu aromă de toamnă. Iată cum se prepară

Elena Boruz
29 aug. 2025, 16:01
Sursă foto: Freepik

O rețetă inedită a cucerit rețelele sociale și pasionații de gastronomie: gogoșile cu cidru de mere. Acest desert este asemănător cu gogoșile clasice de toamnă, însă gustul este ceva mai spectaculos.

Cuprins:

  • Ce le face atât de populare
  • Cum se prepară rapid
  • De ce a devenit rețeta virală

Ce le face atât de populare

Rețeta transformă un desert clasic într-o experiență nouă. Aluatul pufos este umplut cu compoziție de mere și praf aromat de cidru, iar după coacere gogoșile sunt unse cu unt și tăvălite prin zahăr și scorțișoară. Pentru a face acest desert ai nevoie de următoarele ingrediente, conform All Recipes:

  • pachet (12 bucăți) de rulouri hawaiene
  • cană de umplutură pentru plăcintă cu mere
  • 2 pliculețe (20 g) de mix pentru băutură pudră cu cidru de mere 
  • linguri de unt, împărțite
  • 1/2 cană de zahăr
  • linguriță de scorțișoară

Cum se prepară rapid

Prepararea durează aproximativ 30 de minute. După ce rulourile sunt separate, se vor umple cu compoziția de mere, iar apoi se coc la cuptor 12 – 14 minute, până devin aurii. La final, stratul crocant de zahăr și scorțișoară le dă aspectul și gustul de desert clasic de festival.

De ce a devenit rețeta virală

Succesul gogoșilor cu cidru de mere se explică prin ușurința preparării și aromele familiare. Internauții apreciază că nu ai nevoie de prăjire în ulei, iar gustul rămâne la fel de bun ca al unei gogoși tradiționale.

Acum, gogoșile cu cidru de mere sunt considerate desertul vedetă al începutului de toamnă, fiind preluate pe bloguri culinare și pagini de lifestyle din întreaga lume.

