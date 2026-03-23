Guvernul din Grecia a anunțat un pachet de măsuri în valoare de aproximativ 300 de milioane de euro, care va fi aplicat în lunile aprilie și mai, pentru a reduce impactul creșterii prețurilor la energie și al tensiunilor din . Sprijinul vizează combustibilii, îngrășămintele și transportul maritim.

Reduceri la combustibili și sprijin pentru populație

Premierul Kyriakos Mitsotakis a explicat că autoritățile de la Atena combină măsurile naționale cu eforturile europene: „Suntem în prima linie a dezvoltării unui răspuns european unificat şi, până atunci, acţionăm în mod unilateral, la nivel naţional”, conform Știrile ProTv.

Guvernul va subvenționa motorina cu 0,16 euro pe litru în rețeaua de distribuție, ceea ce va duce la o reducere totală de aproximativ 0,20 euro pe litru, inclusiv TVA.

În plus, va fi introdus un card digital pentru combustibili, care va putea fi folosit la benzinării, dar și pentru transportul public sau taxiuri. Sprijinul mediu este estimat la 0,36 euro pe litru, iar economiile pot ajunge la circa 50 de euro pentru locuitorii din Grecia continentală și 60 de euro pentru cei din insule, în funcție de consum.

Sprijin pentru fermieri și transport

Măsurile includ și o subvenție de 15% pentru îngrășăminte, destinată fermierilor, în contextul creșterii accelerate a prețurilor din sectorul agricol.

Totodată, companiile de feriboturi vor primi compensații de la stat, cu obligația de a reduce prețurile biletelor, astfel încât acestea să rămână la nivelul anului trecut.

Finanțare și măsuri suplimentare

O parte din fondurile necesare vor proveni din bugetul public, dar și dintr-o taxă specială aplicată profiturilor operatorilor de jocuri de noroc online, care ar urma să aducă aproximativ 100 de milioane de euro.

Premierul a subliniat că măsurile sunt sustenabile: „Aceste iniţiative, permise de un management fiscal prudent, consolidează protecţia socială în perioade turbulente fără a pune în pericol realizările noastre. Ne menţinem rezervele financiare în cazul în care situaţia economiei mondiale se înrăutăţeşte semnificativ”.

Săptămâna trecută, Kyriakos Mitsotakis a anunțat și plafonarea temporară a marjelor de profit pentru combustibili și produse din supermarketuri, pentru a limita specula.

„Aceste turbulenţe nu ar trebui să ducă la obţinerea de profituri excesive. Clar nu putem rezolva creşterile iniţiale de preţuri, dar cu certitudine trimitem mesajul că aceste turbulenţe nu pot duce la profituri nejustificate, care ar înrăutăţi problemele existente”, a declarat premierul în cadrul unei întâlniri cu președintele Konstantinos Tassoulas.

Grecia se confruntă deja cu presiuni economice generate de creșterea costului vieții, începută în perioada pandemiei și accentuată după declanșarea războiului din Ucraina în 2022.