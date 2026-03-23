Miruță vrea să trimită militari în Orientul Mijlociu. Cum ar putea contribui România la criza din strâmtoarea Ormuz

Adrian Teampău
23 mart. 2026, 14:11
Radu Miruță (USR), ministrul Apărării. Sursa foto: Facebook / Radu Miruță
Cuprins
  1. Radu Miruță vrea să trimită militari în Orientul Mijlociu
  2. Care va fi contribuția României

Radu Miruță, ministrul Apărării, este dispus să trimită militari români în Orientul Mijlociu ca să ia parte la operațiunile de menținere a traficului naval în Strâmtoarea Ormuz.

Radu Miruță vrea să trimită militari în Orientul Mijlociu

Ministrul Apărării a anunţat că România poate participa la operațiunile din Strâmtoarea Ormuz cu ofiţeri de stat major, cu schimb de informaţii sau chiar militari specializați în deminare. Radu Miruță a făcut aceste declarații după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că România se va alătura eforturilor de securizare a strâmtorii.

„Deocamdată s-a luat o decizie ca România, alături de alte ţări, să sprijine o astfel de situaţie, preşedintele României a anunţat asta. Analizăm, în funcţie de disponibilitatea şi a celorlalţi parteneri, care este necesarul raportat la disponibilitate a noastră. Am căpătat ceva experienţă cu deminarea în Marea Neagră pe parcursul ultimilor ani, putem participa cu ofiţeri de stat major, eventual cu schimb de informaţii din astea care pot ajuta la astfel de situaţii, inclusiv cu personal care a căpătat experienţă în ultimii ani pe zona de deminare”, a spus ministrul Apărării.

Miruță nu știe ce vor face militarii români în Orientul Mijlociu, dacă se va decide participarea lor la operațiuni, spunând că acțiunile acestora vor fi stabilite în funcţie de disponibilitatea şi a celorlalţi parteneri.

„În funcţie şi de disponibilitatea celorlalţi parteneri, vom vedea împreună cum vom participa, dar ne menţinem această disponibilitate”, spus ministrul.

Care va fi contribuția României

Întrebat dacă România va participa sau nu cu nave în zonă, ministrul Radu Miruță a afirmat că nici una dintre ţări nu a anunţat exact cu ce participă.

„Haideţi să vedem întâi care sunt necesităţile pentru o astfel de operaţie. Nici celelalte ţări nu au pus pe masă cu liniuţă capabilităţile cu care vor participa. A fost o decizie a acestor ţări de a-şi anunţa intenţia de a participa. Ca în orice astfel de situaţie, optimizarea participării este în funcţie de discuţia între toţi partenerii care au anunţat participare”, a mai declarat ministrul.

România se va alătura Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Italiei, Olandei şi Japoniei și va contribui la securizarea strâmtorii Ormuz, a anunţat, vineri seară, preşedintele Nicuşor Dan. Decizia a fost motivată de implicaţiile pe care le are închiderea Strâmtorii asupra pieţelor energetice globale și asupra economiei mondiale.

„România îşi păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu şi lucrăm alături de partenerii internaţionali pentru dezescaladare”, spunea președintele.

Citește și...
Bugetul pe 2026, contestat la CCR. AUR invocă nereguli grave. Ce au descoperit / UPDATE: Când va analiza Curtea sesizările
Politică
Bugetul pe 2026, contestat la CCR. AUR invocă nereguli grave. Ce au descoperit / UPDATE: Când va analiza Curtea sesizările
Grindeanu, pe punctul de a prelua funcția de premier în locul lui Bolojan? Ce a anunțat liderul PSD: „Suntem pregătiți pentru toate variantele”
Politică
Grindeanu, pe punctul de a prelua funcția de premier în locul lui Bolojan? Ce a anunțat liderul PSD: „Suntem pregătiți pentru toate variantele”
Newsweek: Bolojan decretează „situație de criză” la pompă. Ce măsuri se iau pentru oprirea scumpirii carburanților?
Politică
Newsweek: Bolojan decretează „situație de criză” la pompă. Ce măsuri se iau pentru oprirea scumpirii carburanților?
Împrumuturile SAFE nu aduc beneficii economiei locale. Planul lui Miruță contestat de IMM România
Politică
Împrumuturile SAFE nu aduc beneficii economiei locale. Planul lui Miruță contestat de IMM România
PSD ia în calcul ieșirea de la guvernare. Grindeanu, atac tăios: „Nu mă cheamă Țoiu să evit răspunsul”
Politică
PSD ia în calcul ieșirea de la guvernare. Grindeanu, atac tăios: „Nu mă cheamă Țoiu să evit răspunsul”
Bolojan, out? Decizie crucială în PSD pe 20 aprilie. Grindeanu: „Nu vom vota guvernul minoritar”. Ce a spus despre o alianță cu AUR
Politică
Bolojan, out? Decizie crucială în PSD pe 20 aprilie. Grindeanu: „Nu vom vota guvernul minoritar”. Ce a spus despre o alianță cu AUR
Guvernul declară situație de criză piața carburanților. Ce măsuri vor fi luate în România pentru a stopa creșterea prețului la combustibili
Politică
Guvernul declară situație de criză piața carburanților. Ce măsuri vor fi luate în România pentru a stopa creșterea prețului la combustibili
PSD a decis când se va decide. Pe 20 aprilie, membrii PSD vor vota dacă mai continuă cu guvernarea Bolojan
Politică
PSD a decis când se va decide. Pe 20 aprilie, membrii PSD vor vota dacă mai continuă cu guvernarea Bolojan
Oficialii guvernului Orban, tot mai nefrecventabili în UE. Guvernul de la Budapesta suspectat de scurgeri de informații confidențiale către Rusia
Politică
Oficialii guvernului Orban, tot mai nefrecventabili în UE. Guvernul de la Budapesta suspectat de scurgeri de informații confidențiale către Rusia
Ședință cu miză uriașă pentru viitorul coaliției. Conducerea PSD hotărăște dacă rămâne la guvernare
Politică
Ședință cu miză uriașă pentru viitorul coaliției. Conducerea PSD hotărăște dacă rămâne la guvernare
15:26 - China a surclasat Japonia la vânzările de autovehicule. Producătorii auto chinezi vând cel mai mult lanivel mondial
15:19 - Revoltă la pompă: Momentul în care un șofer a mers să-și achite plinul cu 3 găleți pline cu monede de 1 ban. Reacția casieriței (VIDEO)
15:02 - SONDAJ: Criza din Orientul Mijlociu apasă pe economia românească: firmele se pregătesc pentru scumpiri în lanț
14:59 - Un polițist de frontieră a fost mușcat de un suspect în timpul unei urmăriri la Sighetu Marmației
14:55 - Caz șocant în Italia. Un român a ajuns la spital după ce și-a bătut un cui în frunte
14:52 - Bugetul pe 2026, contestat la CCR. AUR invocă nereguli grave. Ce au descoperit / UPDATE: Când va analiza Curtea sesizările
14:30 - Nicușor Dan nu vrea reducerea taxelor la carburanți. Ce spune consilierul prezidențial Radu Burnete despre măsurile anunțate de Guvern (VIDEO)
14:28 - Grindeanu, pe punctul de a prelua funcția de premier în locul lui Bolojan? Ce a anunțat liderul PSD: „Suntem pregătiți pentru toate variantele”
14:25 - Grecia acordă subvenții pentru combustibili și îngrășăminte în contextul scumpirilor
13:59 - Newsweek: Bolojan decretează „situație de criză” la pompă. Ce măsuri se iau pentru oprirea scumpirii carburanților?