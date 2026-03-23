Radu Miruță vrea să trimită militari în Orientul Mijlociu

a anunţat că România poate participa la operațiunile din Strâmtoarea Ormuz cu ofiţeri de stat major, cu schimb de informaţii sau chiar militari specializați în deminare. Radu Miruță a făcut aceste declarații după ce a anunțat că România se va alătura eforturilor de securizare a strâmtorii.

„Deocamdată s-a luat o decizie ca România, alături de alte ţări, să sprijine o astfel de situaţie, preşedintele României a anunţat asta. Analizăm, în funcţie de disponibilitatea şi a celorlalţi parteneri, care este necesarul raportat la disponibilitate a noastră. Am căpătat ceva experienţă cu deminarea în Marea Neagră pe parcursul ultimilor ani, putem participa cu ofiţeri de stat major, eventual cu schimb de informaţii din astea care pot ajuta la astfel de situaţii, inclusiv cu personal care a căpătat experienţă în ultimii ani pe zona de deminare”, a spus ministrul Apărării.

Miruță nu știe ce vor face militarii români în Orientul Mijlociu, dacă se va decide participarea lor la operațiuni, spunând că acțiunile acestora vor fi stabilite în funcţie de disponibilitatea şi a celorlalţi parteneri.

„În funcţie şi de disponibilitatea celorlalţi parteneri, vom vedea împreună cum vom participa, dar ne menţinem această disponibilitate”, spus ministrul.

Care va fi contribuția României

Întrebat dacă România va participa sau nu cu nave în zonă, ministrul Radu Miruță a afirmat că nici una dintre ţări nu a anunţat exact cu ce participă.

„Haideţi să vedem întâi care sunt necesităţile pentru o astfel de operaţie. Nici celelalte ţări nu au pus pe masă cu liniuţă capabilităţile cu care vor participa. A fost o decizie a acestor ţări de a-şi anunţa intenţia de a participa. Ca în orice astfel de situaţie, optimizarea participării este în funcţie de discuţia între toţi partenerii care au anunţat participare”, a mai declarat ministrul.

România se va alătura Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Italiei, Olandei şi Japoniei și va contribui la securizarea strâmtorii Ormuz, a anunţat, vineri seară, preşedintele Nicuşor Dan. Decizia a fost motivată de implicaţiile pe care le are închiderea Strâmtorii asupra pieţelor energetice globale și asupra economiei mondiale.

„România îşi păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu şi lucrăm alături de partenerii internaţionali pentru dezescaladare”, spunea președintele.