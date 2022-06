Greșeala pe care mulți români au făcut-o la autorecenzare. Două milioane de oameni vor repeta recensământul

Veste neplăcută pentru milioane de români care s-au autorecenzat. Chiar dacă procesul de autorecenzare s-a încheiat, problemele continuă să apară.

Circa două milioane de români au completat incorect chestionarul sau nu l-au completat corespunzător cerințelor. Acum, aceștia riscă să primească amenzi, iar pentru a evita să fie sancționați, vor fi nevoiți să aștepte recenzorul la domiciliu.

Probleme la autorecenzare pentru două milioane de români

Așadar, dintre cele 11 milioane de chestionare care au fost completate de către români în aproape două milioane dintre ele au fost completate greșit, iar prin urmare acestea sunt invalide.

În acest sens, românii nu știu că apar nerecenzați, deoarece la finalul chestionarului aceștia nu au primit anunț dacă fișa lor este validă sau nu, cu toate că au primit un mesaj de mulțumire pentru completarea chestionarului. Astfel că, aceștia sunt nevoiți să aștepte și să mai treacă încă o dată prin acest proces.

Pentru persoanele care au completat formularul online şi vor să știe dacă formularul este valid sau nu, pot accesa site-ul recensamantromania.ro, unde de altfel s-au autorecenzat.

Puteți accesa secțiunea „Verificare autorecenzarii dupa 7 zile” şi trebuie să introduceți CNP-ul. Dacă formularul este valid veți primi o dovadă de autorecenzare. Dacă acesta nu este valid, va apărea un mesaj în ceea ce privește neefectuarea autorecenzării,

Recenzorii vor merge la domiciliul românilor până în data de 17 iulie şi sunt obligaţi să revină dacă nu găsesc pe cineva acasă.

Alte probleme semnalate la recensământ

După ce a început recensământul, mai multe probleme au apărut în acest sens. De exemplu, probleme au fost față de cei plecaţi în străinătate, de mai bine de un an, sau cei stabilți în judeţ, respectiv cei care s-au mutat în jurul orașului Brașov, care s-au înregistrat rezidenţi tot în municipiu, pentru a-i putea duce pe copii la grădiniţele sau şcolile din oraş.

Astfel că, unele persoane care şi-au modificat reşedinţa s-au autorecenzat atât în localitatea în care au reşedinţa, cât și la domiciliu.

„ am constatat că avem la nivelul judeţului Braşov în jur de 28.000 de CNP-uri duble. Asta înseamnă că un cetăţean s-a înregistrat şi la Braşov, unde-şi are domiciliul, şi în altă parte, unde-şi are reşedinţa”, a mai adăugat Ion Popescu, directorul Direcţiei Judeţene de Statistică Braşov.