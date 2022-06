Probleme semnalate la recensământ: Mii de brașoveni s-au recenzat de două ori: atât la adresa de domiciliu, cât și la cea de reședință

După ce a început recensământul, mai multe probleme au apărut în acest sens. De exemplu, probleme au fost față de cei plecaţi în străinătate, de mai bine de un an, sau cei veniţi în judeţ, respectiv cei care s-au mutat în jurul orașului Brașov, care s-au trecut rezidenţi tot în municipiu, pentru a-i putea duce pe copii la grădiniţele sau şcolile din oraş.

Astfel că, unele persoane care şi-au schimbat reşedinţa s-au autorecenzat atât în localitatea în care au reşedinţa, cât și la domiciliu.

Primele probleme la recensământ

Unele dintre problemele semnalate vor fi rezolvate prin recensământ, însă unele dintre ele depind de populaţie şi de autorităţi, conform .

„Alt fenomen este că eu, să zic, am domiciliul în Braşov, dar locuiesc, adică reşedinţa mea este în Sânpetru sau în Hărman sau ştiu eu unde şi foarte mulţi nu s-au recenzat acolo unde îşi au reşedinţa, ci unde îşi au domiciliul, din diverse motive”, a precizat Ion Popescu, directorul Direcţiei Judeţene de Statistică Braşov.

Astfel că, unele persoane care şi-au schimbat reşedinţa s-au autorecenzat atât în localitatea în care au reşedinţa,

„ am constatat că avem la nivelul judeţului Braşov în jur de 28.000 de CNP-uri duble. Asta înseamnă că un cetăţean s-a înregistrat şi la Braşov, unde-şi are domiciliul, şi în altă parte, unde-şi are reşedinţa”, a mai adăugat Ion Popescu.

Recensământul la domiciliu

La începutul lunii a început însă trebuie să aveți grijă cui deschideți ușa locuinței, avertizează reprezentanții Institutului Național de Statistică. Nu este nevoie să prezentați niciun document recenzorului care vine la adresa dumneavoastră. O astfel de cerere trebuie să va ridice semne serioase de întrebare cu privire la credibilitatea celui care vrea să vă recenzeze, a avertizat Vladimir Alexandrescu, purtătorul de cuvânt al Institutului Național de Statistică, într-o intervenție telefonică în emisiunea Talk B1, prezentată de Andreea Moraru pentru B1 TV.

„Nu cetățenii trebuie să se legitimeze cu un document în fața recenzorului, ci recenzorul trebuie să prezente atât legitimația, cât şi un act de identitate care să coincidă cu datele înregistrate pe legitimație. Nu trebuie prezentat niciun fel de act care să dovedească una dintre afirmațiile pe care le faceți, nici în ceea ce privește identitatea, nici locuință, nici întrebări de natură personală care sunt cuprinse în chestionar, cum ar fi nivelul de studii, zona profesională în care lucrează”, a explicat Vladimir Alexandrescu.