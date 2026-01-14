Gripa se răspândește rapid în această perioadă și pune o presiune din ce în ce mai mare pe sistemul medical. În valul de infecții respiratorii, medicii confirmă zilnic cel puțin 100 de cazuri noi. Din cauza evoluției bolii, numeroși pacienți ajung să fie internați chiar din primele zile.

Managerul din Capitală a explicat că gripa poate evolua imprevizibil. Acesta a subliniat că severitatea simptomelor variază de la un pacient la altul.

De ce a crescut atât de mult numărul cazurilor de gripă

În ultima perioadă, gripa a început să se răspândească tot mai mult, iar numărul cazurilor a crescut considerabil. Creșterea vine mai ales după ce oamenii s-au întors din la serviciu, iar copiii au revenit în colectivități, la școală. Medicii avertizează că tocmai acest contact intens a accelerat transmiterea virusului în comunitate.

La Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, sunt confirmați zilnic în jur de 100 de pacienți cu gripă. Dintre aceștia, aproximativ jumătate ajung să fie internați pentru monitorizare și tratament. Managerul institutului, doctorul Adrian Marinescu, spune că situația este una dificilă și tot mai complicată.

„Într-adevăr, e mai greu acum decât anul trecut și știm bine că gripa vine întotdeauna cu ceva imprevizibil. E o afecțiune care pune pacientul la pat, care poate să vină cu complicații și care, din păcate, poate să-i pună viața în pericol. Din păcate, sunt și pacienți care au o anumită vârstă, copii mici, cei cu boli cronice, pe care trebuie să-i monitorizezi, chiar dacă n-au o formă severă din momentul inițial și trebuie să rămână în spital”, a explicat acesta, notează digi24.ro.

Cât de periculoasă este varianta K și cât ar trebui să ne îngrijoreze

Cât despre , Adrian Marinescu spune că ar trebui să ne temem de gripă în general, nu doar de această variantă. Medicul atrage atenția că îngrijorarea nu trebuie să se transforme în panică. În schimb, oamenii ar trebui să ia măsuri reale de protecție, iar vaccinarea rămâne cea mai importantă dintre ele.

Specialistul amintește că sezonul gripal nu s-a încheiat și că, de fapt, poate continua încă mult timp. În alți ani, cazuri de gripă au fost raportate chiar și în luna aprilie. Deși cei mai mulți pacienți trec prin forme ușoare, există și situații în care boala se complică serios. Unele dintre aceste cazuri pot deveni periculoase, ajungând .

În acest sezon, până în prezent, au fost raportate 11 decese provocate de gripă. Medicul mai precizează că există și pacienți internați la terapie intensivă, însă numărul acestora este mic. În plus, gripa poate duce la complicații care lasă sechele și poate ridica probleme serioase la un procent destul de mare dintre bolnavi.