Două noi decese, cauzate de virusul gripal. Lista cu județele cu cele mai multe cazuri de gripă

Ana Maria
02 ian. 2026, 16:03
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Două noi decese, cauzate de gripă. Care este situația cazurilor de gripă în ultima săptămână
  2. Două noi decese, cauzate de gripă. Ce tipuri de virus gripal au fost detectate în acest sezon
  3. Cum a evoluat numărul cazurilor de infecții respiratorii în ultima săptămână
  4. Câți români s-au vaccinat împotriva gripei până la finalul anului 2025

Două noi decese, cauzate de gripă. În ultima săptămână, două persoane infectate cu virusul gripal au murit, ceea ce ridică la trei totalul persoanelor care și-au pierdut viața din cauza gripei în acest sezon, conform datelor publicate miercuri de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).

Reprezentanții INSP au precizat că toate cele trei decese au fost înregistrate la persoane cu vârsta de peste 65 de ani, provenind din județele Cluj, Constanța și Buzău. În două dintre cazuri a fost confirmat virusul gripal AH1, iar în celălalt caz virusul AH3, informează Agerpres.

Două noi decese, cauzate de gripă. Care este situația cazurilor de gripă în ultima săptămână

Conform datelor INSP, în săptămâna 22-28 decembrie, au fost raportate 12.630 de cazuri de gripă clinică, în creștere cu 1.456 față de săptămâna precedentă și de trei ori mai multe comparativ cu aceeași perioadă a sezonului precedent, când s-au înregistrat 4.175 cazuri. Cele mai multe cazuri provin din municipiul București (1.475), urmat de județele Cluj (903), Buzău (739), Constanța (693), Prahova (658), Bihor (656) și Suceava (639).

Două noi decese, cauzate de gripă. Ce tipuri de virus gripal au fost detectate în acest sezon

De la începutul sezonului, în România au fost confirmate în laborator 398 de cazuri de gripă, dintre care 104 în săptămâna 22-28 decembrie. Majoritatea acestor cazuri sunt cauzate de virusul gripal AH3 (186 cazuri), urmat de virusul gripal A nesubtipat (184), AH1 (25) și B (3). La toate cazurile AH3 cu probe secvențiate, a fost detectată subclada K, conform Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”.

Cum a evoluat numărul cazurilor de infecții respiratorii în ultima săptămână

În perioada 22-28 decembrie, INSP a raportat o scădere de 31,6% a cazurilor de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii) față de săptămâna anterioară. Totuși, acest număr este cu 22,8% mai mare comparativ cu perioada similară din sezonul trecut, ajungând la un total de 70.243 de cazuri.

Câți români s-au vaccinat împotriva gripei până la finalul anului 2025

Până la 28 decembrie 2025, un total de 1.263.060 persoane s-au imunizat împotriva gripei, potrivit datelor INSP. Dintre acestea, 5.920 au primit vaccinul antigripal în farmaciile comunitare autorizate, iar restul în regim compensat.

