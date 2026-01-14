Modificările aduse de Legea 141/2025 schimbă semnificativ regulile privind acordarea voucherelor de vacanță în 2026, afectând atât numărul beneficiarilor, cât și modul de utilizare. Noile prevederi vin într-un context tensionat pentru turismul românesc, deja influențat de reduceri bugetare și creșteri de taxe.

Cine mai poate primi vouchere de vacanță în 2026

Pentru anul 2026, accesul la este restrâns comparativ cu anii anteriori, ca urmare a reducerii pragului de venit stabilit prin lege. Dacă în 2025 beneficiau de acest sprijin angajații cu salarii nete de până la 8.000 de lei, noua reglementare limitează acordarea doar celor cu venituri mai mici.

Concret, instituțiile publice pot acorda vouchere doar personalului cu salarii de bază lunare nete de maximum 6.000 de lei, ceea ce exclude automat o parte importantă dintre bugetari. „Instituțiile publice (…), indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, acordă anual vouchere de vacanță în cuantum de 800 lei, în perioada 1 ianuarie 2026-31 decembrie 2026, personalului ale cărui salarii de bază lunare nete sunt de până la 6.000 lei”.

Ce valoare au voucherele și ce condiții se schimbă

rămâne neschimbată în 2026, fiind stabilită la 800 de lei, conform legii privind reforma fiscal-bugetară adoptate în vara trecută. Totuși, una dintre cele mai importante modificări vizează eliminarea unei condiții considerate restrictive de mulți beneficiari.

Mai exact, dispare obligația ca voucherul de 800 de lei să acopere cel mult jumătate din valoarea unui pachet turistic de minimum 1.600 de lei. Astfel, cei care primesc vouchere nu mai sunt obligați să contribuie cu o sumă egală din fonduri proprii pentru a le putea folosi. Această schimbare oferă o flexibilitate mai mare, cel puțin pentru bugetarii care se mai încadrează în noile criterii de venit.

Cum pot fi folosite voucherele de vacanță

Voucherele de vacanță rămân tichete valorice acordate, de regulă, pe suport electronic, sub formă de card, fiind destinate exclusiv serviciilor turistice din România. Ele pot fi utilizate pentru cazare, mese sau pachete turistice, doar la unități afiliate, fără posibilitatea de a primi rest.

Procedura de acordare presupune, în majoritatea instituțiilor, depunerea unei cereri sau declarații scrise de către angajat, într-un termen stabilit de angajator. Valoarea voucherelor poate fi acordată proporțional în cazul salariaților cu normă parțială, iar termenul de valabilitate rămâne strict, conform regulilor generale, relatează Adevărul.

Ce impact au noile reguli asupra turismului românesc

Specialiștii din domeniu avertizează că limitarea numărului de beneficiari și reducerea sprijinului real din partea statului pot avea efecte negative în lanț asupra industriei ospitalității. Turismul intern, dependent în mare măsură de turiștii români și de voucherele de vacanță, resimte deja un declin accentuat.

a atras atenția asupra riscurilor economice generate de aceste schimbări. „Situația este îngrijorătoare pentru turismul din România, deoarece voucherele de vacanță au reprezentat un mecanism esențial pentru susținerea industriei ospitalității. Scăderea drastică a acestora, la pachet cu majorarea TVA, creează un șoc economic pentru mii de operatori din domeniu, afectând în lanț angajații, furnizorii și comunitățile locale”.