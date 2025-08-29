Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri, într-o postare pe Facebook, că parlamentarii social-democrați vor depune amendamente la proiectele din Pachetul 2 de măsuri pentru echilibrarea bugetului.

Ce spune Sorin Grindeanu despre măsurile din Pachetul 2

Măsuri privind pensiile speciale

Liderul social-democraților susține că măsurile promovate de coaliție ar trebui să fie agreate de toate partidele partenere.

„După ce Guvernul va trimite legile la Parlament, grupul parlamentarilor social-democrați va formula amendamente pentru a corecta și alte puncte. Nu suntem de acord cu faptul ca mamele și pensionarii să plătească CASS, în timp ce multinaționalele câștigă peste 1,2 miliarde de lei prin scutirea de impozitul de 1% pe cifra de afaceri. Acest lucru este imoral și PSD nu poate susține astfel de lucruri!”, a scris Sorin Grindeanu.

El a subliniat că PSD susține eliminarea privilegiilor și a sinecurilor, dar nu va sprijini măsuri care afectează categoriile vulnerabile, fără o justificare economică reală.

„La fel cum consider că pentru unitatea Coaliției, trebuie să se promoveze doar acele măsuri care sunt agreate la nivelul tuturor partenerilor”, a continuat liderul social-democraților.

Măsuri privind pensiile speciale

Totodată, liderul PSD a salutat adoptarea unor reforme incluse în pachet, precum reorganizarea companiilor de stat și a instituțiilor de reglementare (ASF, ANRE, ANCOM), modificarea pensiilor speciale pentru magistrați, precum și măsuri din domeniul sănătății.

Grindeanu a amintit că printre propunerile PSD incluse în pachet se numără eliminarea CASS pentru veteranii de război și foștii deținuți politici, dar și impozitarea câștigurilor din criptomonede.

„Prin eliminarea CASS la veteranii de război și deținuții politici, dar și prin impozitarea câștigurilor din criptomonede – două măsuri propuse de PSD, transmitem un semnal că social-democrații nu pot susține un stat român cinic care nu recunoaște meritele celor care și-au pus viața în slujba țării, dar îi scutește de taxe pe cei mai bogați dintre români”, a mai scris Sorin Grindeanu.