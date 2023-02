Habitat Energy – soluții de iluminat LED și sisteme fotovoltaice complete

Habitat Energy este o companie specializată în soluții de iluminat LED și sisteme fotovoltaice complete, care oferă produse și servicii de înaltă calitate pentru clienții săi. Habitat Energy oferă o gamă largă de produse de iluminat LED, de la becuri și spoturi, la corpuri de iluminat pentru interior și exterior, precum și sisteme de iluminat inteligente.

Compania a inceput prin furnizarea de sisteme fotovoltaice complete produse in Italia de SunergSolar, fiind printre primii distribuitori de sisteme de iluminat cu LED incepand cu 2011. Habitat Energy este partener oficial al echipelor Efden si Over4, care au participat la Olimpiada Caselor Solare Solar Decatlon, in proiectele Prispa, Efden Signature, Efden Vatra si Over4. Toate aceste echipe au obtinut un loc pe podium la eficienta energetica, iar echipa Over4 s-a clasat pe locul 3 in clasamentul final.

Compania distribuie produsele sale marca proprie, precum si ale partenerilor sai, oriunde in Romania prin intermediul firmelor de curierat, oferind posibilitatea de a livra comenzile clientilor prin Sameday la EasyBox gratuit, deoarece aceasta este singura solutie cu amprenta de carbon aproape zero, livrarea fiind facuta cu masini electrice si utilizand lockere independente energetic.

Habitat Energy este interesata de confortul clientului si ofera acestora nu doar o experienta online, ci si posibilitatea de a vedea, testa produsele vandute si a gasi, impreuna cu colegii din departamentul de vanzari, cele mai potrivite solutii de design si eficienta energetica, prin intermediul showroom-urilor din Bucuresti si Cluj.

Peste 300.000 de familii sau companii din Romania, precum si din Ungaria, Bulgaria sau Belgia, au ales Habitat Energy, ceea ce face ca compania sa se simta onorata. Habitat Energy detine marcile , si este premium reseller in Romania a produselor Optonica prin intermediul site-ului . De asemenea, compania are un birou propriu de achizitii in China, localizat in localitatea Shenzhen.

Prin intermediul produselor si serviciilor oferite, compania se straduieste sa ofere confort si satisfactie clientilor sai. Echipa de profesioniști de la Habitat Energy are o vastă experiență în acest domeniu și poate oferi consultanță și soluții personalizate pentru clienții săi, în funcție de nevoile și cerințele specifice. Compania se angajează să ofere soluții de înaltă calitate, la prețuri competitive și cu un nivel ridicat de servicii post-vânzare.