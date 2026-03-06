Haos în aeroporturile din Dubai! Tot mai mulți români blocați în Emiratele Arabe Unite spun că încearcă cu dificultate să revină în țară, în contextul în care zborurile sunt anulate sau modificate, iar informațiile despre curse sunt contradictorii.

De ce spun românii că este haos în aeroporturile din Dubai

O româncă aflată în Dubai, Andreea, a povestit că situația din aeroporturi este extrem de confuză. Potrivit acesteia, aplicațiile de rezervări nu mai funcționează corespunzător, iar mulți pasageri nu sunt informați corect despre plecarea avioanelor.

„Nu am primit sprijin. Ambasada și consulatul ne-au zis să facem ce credem că e mai bine pentru noi”, a declarat tânăra, potrivit .

Cum au ajuns unele avioane să plece fără pasageri

Românca susține că, în unele situații, cursele aeriene au plecat aproape goale pentru că pasagerii nu au fost anunțați la timp că zborurile sunt operate.

„Zborurile au plecat goale pentru că oamenii nu erau informați. Se dădeau informații să nu venim la aeroport pentru că nu este un zbor sigur și că ne vor suna ei. Te anulau în aplicație, dar plecau cu câțiva oameni, cei care erau deja în aeroport și nu ascultau indicațiile. Te trezeai că zborul pleca. Un haos, un total haos”, susține tânăra.

Potrivit acesteia, problema a devenit și mai gravă în momentul în care românii au încercat să găsească alternative pentru a reveni în țară.

Haos în aeroporturile din Dubai. Ce spun românii despre sprijinul primit de la autorități

Andreea afirmă că, în momentul în care a cerut ajutorul autorităților române, răspunsurile primite nu au oferit soluții concrete pentru situația celor blocați în Dubai.

„Problema cea mai mare a apărut când am încercat să plecăm acasă. Nu am primit sprijin. Ambasada și consulatul ne-au zis să facem ce credem că e mai bine pentru noi. În aeroport a fost haos, zborurile s- au anulat, aplicația flydubai nu mai funcționează. Zborurile s-au scumpit. Toata lumea s-a înghesuit la flydubai pentru că doar ei zburau. În aeroport nu mai avea voie dacă nu avea deja bilet cumpărat”, a mai mărturisit Andreea.

Situația a fost complicată și de faptul că multe persoane au încercat să își cumpere bilete în ultimul moment, ceea ce a dus la creșterea prețurilor și la aglomerație în aeroport.

Cum a reușit românca să plece din Dubai

După mai multe încercări, tânăra a reușit să găsească un zbor spre , iar în prezent se află în aeroportul din Istanbul, de unde urmează să ajungă în România.

„Mă aflu în aeroport, în Istanbul. Am reușit să prind un zbor aseară. Am ajuns azi la 3 aici, aștept un zbor spre Timișoara. Experiența a fost una extrem de frustrantă, în oraș erau bucăți de drone. Atmosfera e apăsătoare.

Personal, nu am auzit de persoane rănite în Dubai, dar a fost o experiență înfricoșătoare pentru toată lumea”, a mai declarat tânăra.

Potrivit acesteia, atmosfera din oraș a devenit tensionată în ultimele zile, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Câți români încearcă să plece din Orientul Mijlociu

Sute de cetățeni români încearcă în prezent să revină în țară din Emiratele Arabe Unite, după ce spațiul aerian a fost afectat de conflictul din Orientul Mijlociu.

Conform declarațiilor făcute de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, autoritățile române au cerut sprijin prin mecanismul european de protecție civilă pentru organizarea a aproximativ cinci zboruri care ar putea evacua aproape 1.000 de români din regiune.

Autoritățile analizează și varianta unui tranzit terestru între Qatar și Arabia Saudită, care ar permite organizarea unei curse aeriene pe ruta Riad – București pentru aproximativ 370 de români blocați în Doha.

Haos în aeroporturile din Dubai. Câți români au reușit deja să se întoarcă în țară

Potrivit informațiilor transmise de autorități, aproximativ 750 de români ar fi revenit deja în România din Emiratele Arabe Unite cu zboruri comerciale, însă datele nu sunt confirmate oficial.

În plus, alți aproximativ 120 de cetățeni români ar urma să ajungă în țară tot prin curse de linie.

În cursul zilei de joi, două avioane venite din Dubai au aterizat pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din București, la bord aflându-se aproximativ 250 de români repatriați.

Contextul regional și impactul conflictului asupra traficului aerian au afectat zborurile din mai multe state din Orientul Mijlociu, inclusiv Emiratele Arabe Unite.