Haz de necaz. Coiful croșetat, ideea virală a unei artiste: „Cel puțin coiful meu ține și cald” (FOTO)

Alexandra Rîmbu, o tânără artistă din Iași, a devenit o stea pe internet zilele acestea după ce a croșetat un coif după modelul celui de la Coțofenești. i-a amărât, pe bună dreptate, pe români, dar acum mulți s-au amuzat văzând-o pe Alexandra având acest coif pe cap. Și i-au apreciat talentul de artistă.

N-am recuperat coiful de la Coțofenești, dar avem coiful de la Iași

Alexandra a lucrat trei zile la coiful său din lână.

„A trebuit să învăț să fac aceste ochiuri speciale pentru a replica bumbii din partea de sus. Am vrut să am aceeași proporție cu originalul. Am folosit fir auriu pentru a aminti de aurul dacic.

Am fost impactată emoțional de furtul coifului și, la o săptămână după, mi-a venit ideea așa, ca un pansament pentru o rană. Cel puțin coiful meu ține și cald. Dincolo de a transmite ceva oamenilor, cred că e un reminder: nu ar trebui să uităm această întâmplare”, a explicat tânăra artistă, pentru

Fotografia Alexandrei având coiful pe cap a devenit virală pe Facebook.

„Am primit foarte multe comenzi și mesaje în care își doreau să știe cât durează o comandă și cât costă”, dar coiful nu e de vânzare, a mai spus Alexandra.