Horia Constantinescu: Amenda de 2 milioane euro pentru Blue Air, derizorie în raport cu anvergura abaterilor / Companiile au lansat pe piață oferte pe care nu aveau certitudinea că le pot duce la bun sfârșit (VIDEO)

Amenda de 2 milioane de euro pe care Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor a acordat-o Blue Air este derizorie în raport cu anvergura abaterilor comise de companie și cu faptul că unii oameni își așteaptă banii înapoi de peste doi ani de zile, a declarat președintele ANPC, Horia Constantinescu, joi, la Știrile B1 TV prezentate de Aneta Sângeorzan.

Horia Constantinescu (ANPC), pe B1 TV, despre amenda aplicată Blue Air și situația de pe piață

Întrebat despre anunțul Blue Air, care susține că nu se va retrage de pe piața din România și va contesta procesul-verbal în baza căruia a primit amenda de 2 milioane de euro, șeful ANPC a declarat: „Dreptul dânșilor de a contesta este consfințit de actele normative. Instanța este cea care va hotărî care dintre cele două entități a avut sau are dreptate”.

„Cât despre retragerea companiei de pe piață, sunt declarațiile făcute de reprezentantul acestei companii în fața colegilor comisari și au discutat cu acesta legat de întocmirea procesului-verbal și de măsurile ce vor fi stabilite. A fost domnia sa cel care ne-a comunicat că în cazul stabilirii unei amenzi de anvergura celei pe care deja am aplicat-o iau în calcul retragerea. Cum noi am aplicat sancțiunea, pe cale de consecință ceea ce am transmis este strict din informările primite de la reprezentanții oficiali ai companiei”, a continuat Horia Constantinescu.

Oficialul spune că amenda putea fi mult mai mare.

„Dacă vorbim doar de suma de 73.000 de consumatori vătămați, și mă refer aici la cea recunoscută inclusiv de către companie în cazul discuțiilor, cu toate că în opinia noastră vorbim de mult mai mulți, dacă împărțim cele 2 milioane de euro la cei doar 73.000, vom afla că amenda pentru fiecare dintre abateri se învârte în jurul sumei de 28 de euro, deci undeva până în 150 de RON, ceea ce mie mi se pare derizoriu raportat la anvergura abaterilor acestei companii și, așa cum bine spuneați și dumneavoastră, raportat și la faptul că unii își așteaptă banii înapoi, nu mai vorbim de alte despăgubiri, de peste doi ani de zile”, a adăugat el.

„Dacă am fi avut capacitatea logistică ca pentru fiecare dintre abateri să putem redacta 73.000 de procese-verbale, cu siguranță amenda ar fi putut fi mult mai mare, dar cred că este de la sine înțeles că nu avem la dispoziție resursele umane, resursele materiale și administrative pentru a întocmi într-o perioadă foarte scurtă 73.000 de documente de control”, a mai spus președintele ANPC.

Întrebat despre companiile care continuă să anuleze zboruri, având în vedere că situația pare să fi devenit o practică pe piață, Horia Constantinescu a afirmat: „Într-o discuție purtată cu reprezentanții mai multor entități din turism la invitația ministrului Antreprenoriatului și Turismului, concluzia unanimă a fost aceea că, așteptându-se la un an mult mai bun după cei doi ani pandemici, toți au discutat și au lansat pe piață oferte pe care nu aveau certitudinea că le pot și duce la bun sfârșit într-o situație dată de lipsa factorului uman, de concedierea acestora în perioada pandemică”.

„Toate lucrurile acestea ar fi trebuit să fie luate în calcul și fiecare să se limiteze la lungimea plăpumii pe care o avea la dispoziție”, susține el.