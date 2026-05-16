Astrologul a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii , predicțiile astrale pentru săptămâna 17 – 23 mai 2026. Invitatul Alinei Bădic a fost Dragoș Bogdan, care a prezentat un ritual de prosperitate pentru fiecare zodie.

Cum arată horoscopul săptămânii viitoare pentru Berbec, Taur, Gemeni

Berbec

Este o perioadă foarte dinamică, o perioadă care vine cu multe propuneri, cu perspectivă pentru nativii Berbec. Ei își doresc să înceapă lucruri, să facă totul ca la carte, simt nevoia să intre în această energie foarte curată, această energie pură, specifică lor, a copilului, a nativului Berbec. Și pentru că vin cu această energie curată, ei chiar își vor pune intenții și vor spune exact ce pași își doresc. Nativii Berbec își vor alege niște paliere, pot fi două, trei, în care își vor dori să facă lucrurile ca la carte, să construiască, să devină cu adevărat devotați acestor domenii.

Taur

Pentru nativii Taur au foarte mare nevoie de liniște pentru că au fost foarte agitați, au avut foarte multe probleme de rezolvat, foarte multe preocupări. Foarte puternică este această Lună Nouă pentru dumneavoastră, pentru că ea vă pune în față perspectiva prosperității, dar vă pune în față și perspectiva oboselii. Adică vor fi două lucruri, practic balanța va fi următoarea: oboseală versus prosperitate. Adică ei vor avea foarte multe șanse și chiar s-ar putea să se găsească nativii Taur zilele acestea în prezența unor persoane alături de care vor putea crește și în viitor, cel puțin în viitorul apropiat, financiar.

Gemeni

Se pot activa subiecte capcană, pot fi prinși în discuții, negocieri care nu duc nicăieri. Sfatul e ca Gemenii să scoată de pe linia discuțiilor lor tot ce nu are nimic constructiv. Subiectele care nu le fac plăcere le pot da stări de nervozitate și atunci nu vor mai funcționa ca la carte în alte aspecte ale vieții lor.

Care sunt predicțiile astrale pentru zodiile Rac, Leu, Fecioară

Rac

Vi se poate îndeplini orice dorință în plan financiar, cu o singură condiție: să vă conectați emoțional cu lucruri de mare forță. Adică să faceți emoțional zilele acestea ceva ce vă aduce o mare bucurie. De exemplu, faceți o schimbare în casă care vă place, cumpărați-vă ceva frumos sau pur și simplu vedeți filmul preferat. Starea de bine rezultată vă va ajuta apoi, căci zilele acestea se manifestă un portal în plan financiar.

Leu

Încercați să vă raportați la zonele de benefic din viața dumneavoastră, amintiți-vă unde ați avut cea mai mare creștere, când v-a mers cel mai bine, când ați câștigat cel mai bine, când ați fost prosperi. Încercați să nu aveți în gândurile dumneavoastră momentele în care v-a mers prost. Folosiți cuvinte ca „belșug”, „șansă”, „prosperitate”. Spuneți și vor veni către dumneavoastră. De asemenea, faceți lucruri care vă aduc bucurie.

Fecioară

Fecioarele oricum sunt destul de avantajate de această Lună Nouă, pentru că este conjunctă cu Mercur, guvernatorul dumneavoastră. Încercați să aveți discuții cu persoane cărora le merge foarte bine financiar. Deci zilele acestea oricum sunt benefice pe zona aceasta și încercați să aveți o afiliere sufletească cu persoane cărora le merge bine. Pentru că lui Jupiter îi place să ne meargă bine, să ne vadă mulțumiți și că ne bucurăm. Sunt persoane care au tot ce vor, dar nu se mai bucură de nimic…

Ce a spus Bădic despre zodiile Balanță, Scorpion, Săgetător, în săptămâna 17 – 23 mai

Balanță

Pentru nativii Balanță este foarte important să aibă un ambient. De exemplu, într-un fel te simți dacă te așezi la birou și începi să lucrezi sau să creezi pur și simplu și în alt fel te simți dacă începi să faci și mici ritualuri care ție îți aduc o stare de bine. Ai prins o lumânare sau, nu știu, ai un caiet mai special în care scrii. Îți place mai mult pixul cu care scrii, îți pui un buchet de flori pe masă sau îți iei mâncarea preferată lângă tine. Deci în momentul acela se creează o stare de bine. Ritualul de bine îți va alimenta sporul.

Scorpion

Nativii Scorpion trebuie să se gândească: ”da, ajută să fac niște fapte bune zilele acestea, să atrag sporul”, dar în egală măsură vreau să și primesc pentru a funcționa ritualul. Vreau să-i cer efectiv, să-i solicit unei persoane pe care știu că am ajutat-o sau unei alte persoane să facă și ea ceva pentru mine. Zilele acestea, acest portal spune în felul următor: evaluează clar, continuă să faci, pentru că asta este structura ta de Scorpion, dar și învață și să ceri!

Săgetător

Este un punct nevralgic cu siguranță pentru Săgetători. Ei de obicei se axează mai mult pe zona spirituală și intuiesc atunci când o persoană are nevoie de un ajutor consistent. Săgetătorul te ajută, dar în situații pe care ei le consideră cu adevărat de viață și de moarte. Sigur, ei trebuie să continue să fie de ajutor, dar acum trebuie să facă ceva și pentru ei, să aibă un ritual al lor pentru a atrage prosperitatea, trebuie să-și facă lor înșiși bucurii.

Cum arată horoscopul zodiilor Capricorn, Vărsător, Pești

Capricorn

Pentru nativii Capricorn, în această perioadă în care se activează prosperitatea și se deschide această poartă superbă către lucruri care chiar vor să vină către noi pentru că ne vor purta noroc, este important să înțeleagă următorul lucru: există întotdeauna persoane, situații care ne vor ajuta, care indiferent de ceea ce gândim noi, ce simțim noi, ne ajută și situații care întotdeauna îți coboară vibrația. Așa și în ceea ce ne privește. Avem o zonă care va fi alături de noi din viața noastră, o preocupare sau profesia sau un hobby pe care îl avem, care incontestabil ne va ajuta, și o zonă care întotdeauna sabotează lucrarea celeilalte. Iar această poartă către prosperitate spune așa: haideți să identificăm cele două zone!

Vărsător

Pentru Vărsători, Luna Nouă vine cu următoarea propunere: dacă vreți să fiți mai bogați, trebuie să fiți mai centrați. Stați de vorbă cu dumneavoastră într-un cadru plăcut, în care să analizați ce anume ați făcut cu banii, dacă și unde i-ați irosit sau de ce credeți că meritați să câștigați mai bine. Dacă își trec în revistă aceste, să zicem, reproșuri, Vărsătorii vor avea o revelație.

Pești

Pentru Pești este important să înțeleagă că orice formă de curățare este foarte puternică pentru ei zilele acestea. Bolurile cu apă, activitățile care presupun apa deschid calea prosperității, Peștii fiind un semn de apă. De asemenea, ajută la atragerea prosperității aducerea la un loc a lucrurilor care le plac. Un exemplu simplu – îți plac bomboanele, pune un bol cu bomboane pe biroul tău!