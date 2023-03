Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 19 – 25 martie. „Urmează o perioadă foarte puternică pentru nativii Săgetător din punctul de vedere al investițiilor” (VIDEO)

Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, predicțiile astrale pentru săptămâna 19 – 25 martie 2023.

Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 19 – 25 martie

„Soare conjunct cu Mercur pe grad anaretic pe ultimul semn, încheiere de conturi care se poate realiza printr-o conversație cu tentă karmică. Neptun vine și el în echipă și susține prin intuiție ceva ce are mare greutate ca discuție. Jupiter vindecă prin apropierea lui Chiron ceva ce ne ia energia. Agresiunea lui Marte are putere doar în acele zone deja conflictuale, tensionează doar pe fondul unor confuzii. Încercați să nu exagerați ceea ce ă agresează, nu vă lăsați intimidați de eventualele perturbări care pot apărea în urma unor discuții contradictorii sau a unor decizii luate pripit”, a spus Alina Bădic la începutul emisiunii.

Berbec

În primul rând nu putem să nu vorbim despre conjuncția Neptun, Soare, Mercur pe ultimele grade în semnul Peștilor, conjuncție care vorbește despre ceva sufletesc, de impact, despre o discuție, un proiect pe care îl faceți cu cineva cu care aveți o chimie sufletească sau cu care puteți rezolva și regla lucruri de mare forță. Mare atenție ce proiecte aveți pentru că Jupiter în semnul dumneavoastră vorbește despre expansiune, despre zona care are nevoie de un ajutor, zona care pe undeva a fost un deficit până acum și Jupiter vine și remediază ceva.

Taur

Alegeri peste alegeri, vorbim despre Uranus care este destul de conflictual aici, care dă o anumită fluctuație. Există foarte multe persoane care vin cu intenții bune, care doresc să vă ajute. Prieteni care își doresc pe undeva să fie alături de dumneavoastră, să vă susțină în proiectele pe care le aveți, prieteni care au cele mai bune intenții. Pot funcționa precum niște protectori sau persoane care apar exact când aveți nevoie de ei. Foarte bine aspectată este această casă 11 care este și casa ideilor elevate, a proiectelor nonconformiste.

Gemeni

Primiți ajutor din partea unor persoane cu care poate că nu v-ați mai întâlnit de ceva vreme dar care apar cu situația foarte clară de a vă ajuta. Foarte mare stabilitate dacă ar fi să urmărim casa a zecea. Este o casă foarte stabilă, casa carierei. Din punct de vedere profesional aveți o lansare extraordinară. Cresc ierarhic, sunt foarte bine văzuți la locul de muncă, aveți șansa să demonstrați care este valoarea voastră cu adevărat.

Rac

Forța de a începe ceva este și mai mare. Trebuie să urmărească fiecare în ce casă astrologică are loc acest fenomen de Lună Nouă, să vedem înc e domeniu trebuie fiecare dintre noi să înceapă ceva. Dacă nu reușim să realizăm ceva nou în ziua respectivă, măcar să lansăm această intenție. Pentru nativii rac este o zi care vine cu un bagaj energetic foarte relevant. Este un domeniu care oricum v-a oferit satisfacții în ultima vreme. Această Lună Nouă se poziționează pe casa carierei. Este indicat să vedeți ce puteți să faceți în plus.

Leu

Este o perioadă foarte interesantă din punctul de vedere al deciziilor. Cel mai important lucru este să înțelegeți care sunt acele domenii în care puteți să aveți un respiro și acele domenii înc are puteți să depuneți mai mult efort. Este un fel de balanță, între domeniile de la care trebuie să luați energie, să nu mai depuneți atât de multă energie și domeniile în care trebuie să veniți cu o infuzie de energie semnificativă.

Fecioară

Această Lună Nouă vorbește despre inițiativă, despre faptul că s-ar putea să fie nevoie să gândiți ceva din punct de vedere financiar, într-un mod foarte semnificativ, este un moment în care luați o decizie, luați atitudine într-o zonă financiară. Este vorba despre casa a opta. Această Lună Nouă vine cu un bagaj, cu o sugestie. S-ar putea să vină tot felul de propuneri, de sugestii către dumneavoastră din partea unor persoane de care vă apropiați într-o manieră incredibilă, persoane care vă vor binele, care vor să vă ajute, care doresc să se implice cu dumneavoastră în proiecte.

Balanța

Este o perioadă foarte interesantă din punctul de vedere al expansiunii relaționale. Le este foarte bine alături de partenerii de viață. Jupiter în zona parteneriatelor, aveți parteneri care au un factor de noroc peste medie, mai mult decât atât, este o perioadă înc are sunt tot felul de situații în care vă intersectați cu oameni, cu persoane care au un factor de noroc, care vă pot ajuta, care vă propun tot felul de parteneriate, care vin în întâmpinarea dumneavoastră cu tot felul de idei. Este o perioadă foarte bună din punct de vedere profesional.

Scorpion

Nu poate fi nimic mai favorabil decât patru planete în semnul peștilor, un semn de apă care vorbește despre o corespondentă cu dumneavoastră foarte frumoasă, vorbește despre faptul că intrați într-o simbioză cu anumite persoane cuc are aveți planuri comune, treceți cu bine un examen care poate fi un examen de viață. Sunt elemente cu care o să vă confruntați, care au un mesaj karmic pentru dumneavoastră, care vorbesc despre o componentă deosebită, favorabil asocierii durabile.

Săgetător

Urmează o perioadă foarte puternică din punctul de vedere al investițiilor. Pluton pe grad anaretic ocupă casa a doua, casa tezaurizării, casa investițiilor. Trebuie să aveți o strategie, un plan foarte bine pus la punct. Strategia este extraordinar de relevantă și de importantă. Aveți și un factor de noroc destul de mare pe casa creativității și pe casa investițiilor. Sunt câteva zile înc are inițiativa are un rol cu totul și cu totul deosebit.

Capricorn

Un moment intens, care nu va dura puțin, poate să dureze tot anul. Prin intermediul unor interacțiuni și intersecții ați beneficiat de sprijin din partea unor persoane care vor juca un rol karmic în viața dumneavoastră. S-ar putea să găsim nativi Capricorn care se găsesc în fața unor investiții de mare forță. Sunt făcute într-un mod aproape șocant. Nici dumneavoastră nu vă așteptați. Astăzi să spuneți, sub nicio formă nu îmi cumpăr casă și mâine vă treziți că faceți exact investiția pe care nu o doreați.

Vărsător

Au momente de cotitură din punct de vedere financiar. S-ar putea să vă gândiți să redimensionați o situație financiară. Dacă până acum v-ați gândit să câștigați bani într-un anumit mod, acum vă gândiți să câștigați bani pe un drum inedit mergând. Cu cât veți discuta cu mai multe persoane cu atât va fi mai bine, persoane care nu sunt superficiale și care au un rol în viața dumneavoastră. Nu ezitați, comunicați, vorbiți. Din 20 de oameni, poate că unul vă ajută. Vă scoate dintr-un confort, mai ales pentru acei vărsători care nu sunt sociabili. Totuși este o perioadă care invită la discuții constructivă.

Pești

Est ceva greutate energetic vorbind cu patru planete în semnul dumneavoastră, parcă simțiți că este ceva care dincolo de toate activitățile de peste zi, cotidiene, obișnuite, parcă plutește în aer un ceva ca și când ar fi cineva permanent în jurul dumneavoastră care are o așteptare în plus, ceva care chiar dacă ați face perfect tot ceea ce faceți de obicei într-o zi, parcă simțiți că mai este ceva în plus.