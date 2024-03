Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 24 – 30 martie 2024. Configurație astrală care vorbește despre deblocări importante de destin (VIDEO)

Alina Bădic a prezentat predicțiile astrale pentru săptămâna 24 – 30 martie 2024. Invitații ei au fost Lucrețiu Tudoroiu și Eugen Mîrtz.

Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 24– 30 martie 2024

„Un eveniment astral de mare forță zilele acestea, câteva zile portal: portalul din 25 martie, o eclipsă lunară cu soarele în berbec și luna în balanță, cu nodul nord în berbec și nodul sud în balanță, foarte interesant această configurație astrală care vorbește despre deblocări importante de destin, un soi de configurație care propune tot felul de elemente cu care vom putea jongla zilele acestea și ne vom da seama care este direcția de destin pe care universul vrea să ne-o impună. O perioadă de o finețe energetică impecabilă, Vom avea foarte multe provocări. Trebuie să încercăm să avem un nivel de conștiință peste medie”, a spus Alina Bădic la începutul emisiunii.

Berbec

Vorbim despre un efort susținut pe care noi trebuie să îl facem pentru a depăși orice urmă de ego și în întâmpinarea acestui unghi de 120 de grade între potențialul acesta de la 15 grade leu și nodul nord – 15 grade berbec avem și suprapunerea Soare-Neptun. Toate aceste aspecte vorbesc despre faptul că trebuie să lucrăm cu orice formă de ego. Nativii Berbec se găsesc în aceste zile într-o variantă în care trec prin toate zonele de analiză relațiile în care sunt implicați. Vor fi uimiți să vadă că ei nu și-au speculat, în sensul bun al cuvântului, relațiile așa cum ar trebui.

Taur

Sunt testați pe relații. Prin relații, Taurii acum se apropie de divinitate, fiind mai exact corecți cu oamenii, înțelegând că prin constanță și oferindu-le oamenilor din jur, au oameni care se agață de ei în această perioadă din punct de vedere energetic, depind de ei, au nevoie să le ofere, fie iubire, fie sfaturi, fie cunoaștere…Este o perioadă în care Taurii aleg pe aceste aspecte să fie constanți în sentimente cu acest Uranus care se găsește pe acest grad cu totul special, gradul 52, de la 0 grade Berbec , acum se află Uranus aici, aleg constanța în iubire față de oamenii la care țin cu adevărat.

Gemeni

Această eclipsă de lună, având loc pe această axă Berbec-Balanță, reprezintă foarte multe lucruri de înțeles pe zona relaționalului, pe această axă 5-11, axa relațiilor, a persoanelor iubite, a persoanelor pe care nativii gemeni țin foarte mult, cu siguranță vor apărea tot felul de semne, semnale, mesaje, poate chiar lucruri care se cer spuse. Are și o componentă spirituală toată această eclipsă. Pentru că prezența guvernatorilor care găsduiesc nodurile lunare, Venus ca și guvernator al Balanței, și Marte al Berbecului se găsesc în semnul credinței este clar că această eclipsă va avea o componentă spirituală și religioasă și pentru nativii gemeni.

Rac

Evident această eclipsă are o componentă cu totul aparte. Nativii rac demult nu mai analizează lucrurile doar sub impulsul acesta al cotidianului. Nu mai încearcă atât de mult să își explice lucrurile pur și simplu prin prisma detaliilor pentru că au avut experiențe foarte dure de viață și au observat că anumite observații nu poți să le explici din punctul de vedere al cotidianului și parcă cu cât vrei să ai mai mult control nu o să îl ai.

Leu

O eclipsă care vine cu foarte multe semnificații pe axa 3-9, o eclipsă care vorbește despre conceptul prieteniei, despre prietenie în adevăratul sens al cuvântului, despre relații și relevanța lor, despre persoane indispensabile. Ei aici au filosofia de înțeles, filosofia relațiilor și nu în ultimul rând filosofia poziționării sociale. Unde este cazul, unde nu este cazul să te poziționezi, unde trebuie să fii bun, să ai autonomie și să fii înțelept, unde poate chiar e cazul să fii tranșant și să renunți la anumite situații?

Fecioară

O eclipsă importantă care are loc pe axa 2-8, axa Taur-Scorpion. Își evaluează foarte interesant veniturile, zona aceasta de câștig, își doresc să se pună destul de mult în valoare. Vorbim despre o lună care prin conjuncția cu Nodul Sud accesează și zona de valorizări din alte vieți, adică vom vedea nativi fecioară care vor să se pună în valoare pe o zonă care poate s-au mai pus în valoare și în alte vieți și în orice caz devine foarte improtant să înțeleagă unde sunt valoroși pentru că așa vor căpăta noi resurse.

Balanță

Vorbim acum despre o eclipsă de lună care are loc în semnul lor cu luna în apropierea Nodului Sud în semn. Foarte important devine acum să înțeleagă semnificația fiecărei relații pe care o au. Se activează o zonă foarte interesantă care are legătură cu alte vieți. Fie întâlnesc persoane care le vorbesc despre ei în altă existență, fie încep să poarte discuțiic are sunt o continuare poate a unor activități, o continuare pentru activități pe care le-au inițiat altă dată. În orice caz, să urmărească această componentă de revenire pe undeva într-o viață anterioară înc are ori li s-a spus ceva, ori a interacționat cu ceva, ori cu cineva, ori cu un anumit tip d eviață care acum se regăsește din plin în viața lor.

Scorpion

Foarte mare fluiență și coerență în această perioadă, pentru că sunt multe planete pe Pești și aceste planete aduc foarte mult pozitiv, foarte multă energie constructivă și multe lucrui care vin într-un firesc în viața nativilor scorpion, este drept că avem această opoziție cu jupiter și cu uranus pentru ei. Mai sunt câteva aspecte asupra cărora trebuie să meditați puțin. De asemenea, trebuie pe undeva să faceți ordine dar nu așa, cred că mai au câteva lucruri de înțeles despre mediul înconjurător, despre cei cu care relaționează zi de zi.Această eclipsă are loc pe axa 6-12, este și o axă a sănătății și .

Săgetător

Au acces la cele mai profunde informații. Este bine să înțeleagă esența vieții, dar și în acele domenii în care poate niciodată nu au dat importanță. De foarrte multe ori dacă ne vom uita cu mare atenție rămâne de descoperit un domeniu din viața noastră. Poate că de multe orie ste un domeniu la care nici măcar nu ne gândim. Au de învățat lecția desoperirilor, a pionieratelor în această perioadă. Este ceva dincolo de cuvinte, cam intuiesc care sunt zonele în care poate că nu au acționat la timp, poate că lucrurile au rămas. Jupiter acum vine și le atrage atenția, le sugerează că a venit momentul să se ocupe și de acel domeniu care a rămas într-un con de umbră.

Capricorn

O eclipsă care atrage atenția asupra unui potențial semnificativ de dezvoltare din punct de vedere profesional. Încep să intuiască ce pot face astfel încât să ajungă la un nivel superior profesional, poate și-au dorit să fie proiviți altfel, poate și-au dorit tot timpăul să își depășească anumite limite. Ascensiunea profesională și ea trebuie văzută prin prisma spiritualului. Deși pare un paradox, totuși nu este.

Vărsător

Vin o serie de atenționări. Dar în sensul pozitiv. Chiar înțeleg despre ce este vorba. O eclipsă de lunăc are pentru nativii vărsător vine cu mesaje diferite prin intermediul comunicării cu ceilalți. Această eclipsă poartă foarte multe negocieri, foarte multe semnificații care vin prin intermediul vorbelor, foarte multe discuții, chiar o componentă legată de semnarea unor acte, contracte. Vom vedea mulți nativi vărsător care găsesc tot felul de direcții noi de a se pune în valoare, de a câștiga mai mult, de a nergocia.

Pești

Sunt aproape copleșitoare aceste două conjuncții Venus-Saturn în semn și Neptun-Soare. Mesaje parcă direct coborâte din astral pe care peștii le percep în adevăratul sens al cuvântului. Vor înțelege un lucru esențial despre existența lor într-un moment în care ne aflăm la un final de drum, în sensul că trebuie să înțelegem acel mesaj spiritual. Peștii pot să împărtășească și cu ceilalți accesul la cunoaștere. Din punctul de vedere al vieții pragmatice, lucruile se rezolvă de la sine.