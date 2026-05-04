Acasa » Politică » Radu Miruță a intrat „în camera ilegalităților" din transportul de marfă din România. Cum au circulat mii de camioane peste limita legală (VIDEO)

Radu Miruță a intrat „în camera ilegalităților” din transportul de marfă din România. Cum au circulat mii de camioane peste limita legală (VIDEO)

Iulia Petcu
04 mai 2026, 20:18
Radu Miruță (USR), ministrul Apărării. Sursa foto: Radu Miruță / Facebook
Cuprins
  1. Ce a descoperit ministrul după verificarea sistemelor de cântărire
  2. Ce au arătat cifrele de pe Autostrada A2
  3. Ce a fost descoperit în urma verificărilor

Un set de date analizat direct de ministrul Economiei, care asigură temporar și conducerea Transporturilor, a deschis un nou front în lupta cu neregulile din trafic. Radu Miruță susține că sistemele automate instalate pe drumurile din România funcționează, însă informațiile generate de acestea au rămas prea mult timp ignorate.

Ce a descoperit ministrul după verificarea sistemelor de cântărire

Radu Miruță afirmă că a intrat personal în analiza datelor generate de cântarele automate pentru camioane și spune că rezultatele ridică semne serioase de întrebare.

„Am intrat astăzi în camera ilegalităților din transportul rutier de mărfuri și e limpede că ochii au fost închiși prea tare, selectiv și prea mult timp”, a spus ministrul.

Oficialul susține că sistemele montate pe anumite drumuri sunt certificate și funcționale, însă datele produse de ele nu ar fi fost folosite eficient de autorități. „Se pare că afacerile cuiva au fost protejate prea mult timp”, a scris el pe Facebook.

Ce au arătat cifrele de pe Autostrada A2

Potrivit ministrului, verificarea unei singure luni și a unui singur sens de mers de pe Autostrada A2, în apropiere de Constanța, a scos la iveală un fenomen de proporții.

„Pe unele drumuri din România avem instalate sisteme automate de a cântări masa camioanelor. Sistemul merge, cântarele sunt certificate, dar mai nimeni nu se uită la ele. Întâmplător? Deloc. Am cerut și eu acces la sistem și în singura lună verificată, martie 2026, pe un singur sens al Autostrăzii A2, lângă Constanța, am găsit trecând prin senzori 14.429 de camioane care transportau mai mult decât prevede legea: câte 123 de tone per camion, 84 de tone, 70 de tone, când limita e 40 de tone”, a continuat Miruță, potrivit Digi24.

Datele analizate indică faptul că aproape 40% dintre vehiculele monitorizate în acel punct ar fi circulat cu încălcarea limitelor legale.

Ce a fost descoperit în urma verificărilor

Ministrul spune că analiza numerelor de înmatriculare a evidențiat mai multe vehicule care apăreau constant, în special în timpul nopții.

„Am analizat și mai în detaliu și… 2.668 de numere de înmatriculare se repetă, multe pe timpul nopții. Căutând după câteva, unele au făcut și 34 de transporturi într-o singură lună. Însumând depășirea masei legale ale acestor camioane, rezultă că doar într-o lună, doar printr-un singur punct, au fost transportate peste limita legală 70,69 milioane de kg de marfă”, a adăugat el.

„Cum s-a ajuns aici? Ca de obicei: cu scuze! Ba invocând lipsa unei armonizări a legislației, ba că șefii le spuneau inspectorilor ISCTR să își vadă de treabă (spun inspectorii cu care am vorbit).”

Miruță a anunțat că o echipă ISCTR a fost deja trimisă în teren începând cu ora 4 dimineața, folosind datele transmise în timp real de sistem.

