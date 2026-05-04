B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Sindicaliștii din Poliție cer public demisia lui Dragoș Pîslaru. Cum au aprins scandalul declarațiile despre pensionarea la 30 de ani

Sindicaliștii din Poliție cer public demisia lui Dragoș Pîslaru. Cum au aprins scandalul declarațiile despre pensionarea la 30 de ani

Iulia Petcu
04 mai 2026, 20:59
Sindicaliștii din Poliție cer public demisia lui Dragoș Pîslaru. Cum au aprins scandalul declarațiile despre pensionarea la 30 de ani
Sursă Foto: Facebook - Dragoș Pîslaru﻿
Cuprins
  1. Ce declarație a aprins conflictul dintre ministru și sindicaliști
  2. Ce acuzații îi aduc sindicaliștii ministrului
  3. Ce acuzații aduc reprezentanții Poliției în privința noii legi
  4. Sindicaliștii cer plecarea ministrului din Guvern

Un nou conflict între reprezentanții structurilor de ordine publică și Guvern a izbucnit după declarațiile făcute de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, despre pensionările din sistem. Reacția sindicaliștilor din Poliția Română a venit rapid și fără nuanțe, iar mesajul transmis public a inclus o solicitare directă de demisie.

Ce declarație a aprins conflictul dintre ministru și sindicaliști

Scandalul a pornit după briefingul de presă susținut la finalul unei ședințe de Guvern, unde Dragoș Pîslaru a vorbit despre pensionările din sistemele speciale. Fragmentul care a provocat reacția dură a sindicaliștilor a fost următorul: „…Discutăm, repet, de acel fenomen de pensionare înainte de termen; înainte de termen nici măcar…este eufemism. Pensionarea la 30 și ceva de ani, 40 și ceva de ani, cu o pensie specială…”.

Declarația a venit în contextul adoptării unui proiect legislativ care vizează limitarea posibilității de a cumula pensia militară cu salariul în instituțiile statului. În plus, proiectul prevede inclusiv reducerea semnificativă a cuantumului pensiei pentru cei care aleg să continue activitatea în sectorul public.

Ce acuzații îi aduc sindicaliștii ministrului

Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual spune că afirmațiile ministrului nu reflectă realitatea din teren și creează tensiuni inutile în societate.

„Considerăm că declarația domnului ministru este nu doar departe de adevăr, ci și absolut incitatoare la discordie în societate, continuând linia injustă a declarațiilor politicianiste, pe care inclusiv premierul o urmează în spațiul public, și așa prea mult inflamat de aserțiuni și neadevăruri în ceea ce privește rezerviștii militari”.

Sindicaliștii susțin că așa-numitul „fenomen” invocat de Dragoș Pîslaru nu există în forma prezentată public și că datele reale arată altceva. Potrivit acestora, media de vârstă pentru trecerea în rezervă în structurile MAI și, în general, în sistemul de apărare și ordine publică depășește 52 de ani, relatează stiripesurse.ro.

Ei mai afirmă că pensionările anticipate apar, de regulă, din motive medicale, situație întâlnită și în alte sisteme publice din Uniunea Europeană sau NATO.

Ce acuzații aduc reprezentanții Poliției în privința noii legi

Reprezentanții sindicali mai spun că ministrul fie nu cunoaște legislația aplicabilă, fie amestecă deliberat concepte diferite pentru a crea un efect politic.

„În plus, constatăm că domnul Pîslaru nu cunoaște legislația în materie sau amestecă lucrurile în mod insidios și răuvoitor, pentru a genera aserțiuni cu efect propagandistic și politicianist nepermise într-o societate democratică”.

Sindicaliștii susțin că pensionarii militari nu intră în categoria beneficiarilor sistemelor speciale gestionate de Casa Națională de Pensii Publice, ci se află sub reglementări distincte.

Sindicaliștii cer plecarea ministrului din Guvern

Mesajul transmis public s-a încheiat cu o solicitare fermă adresată Executivului și opiniei publice.

„În consecință, FSNPPC solicită imperativ DEMISIA ministrului Muncii, Dragoș Pîslaru, pentru atacul grav și iresponsabil la adresa demnității rezerviștilor militari, pentru dezinformarea deliberată a opiniei publice și pentru subminarea stabilității sistemului de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională (SAOPSN)”.

La final, sindicaliștii au transmis și un avertisment politic direct: „Nu puteți face „ordine în sectorul public” prin abuzuri legislative, prin încălcarea repetată a legii fundamentale și prin fake-news-uri guvernamentale!”.

Tags:
Citește și...
Ciucu: Nicușor Dan poate să creadă în Bolojan, care se ține de cuvânt, sau să creadă un mincinos mitoman. Ați văzut acea factură la Nordis? Că eu n-am văzut-o (VIDEO)
Politică
Ciucu: Nicușor Dan poate să creadă în Bolojan, care se ține de cuvânt, sau să creadă un mincinos mitoman. Ați văzut acea factură la Nordis? Că eu n-am văzut-o (VIDEO)
Ciucu: „România e aruncată iar în criză bugetară de acest PSD ticăloșit” / Primarul general spune că PNL nu se va mai alia iar cu PSD: „Tot trag de noi. Băi, nu mai trageți de noi! E prea târziu!” (VIDEO)
Politică
Ciucu: „România e aruncată iar în criză bugetară de acest PSD ticăloșit” / Primarul general spune că PNL nu se va mai alia iar cu PSD: „Tot trag de noi. Băi, nu mai trageți de noi! E prea târziu!” (VIDEO)
Radu Miruță a intrat „în camera ilegalităților” din transportul de marfă din România. Cum au circulat mii de camioane peste limita legală (VIDEO)
Politică
Radu Miruță a intrat „în camera ilegalităților” din transportul de marfă din România. Cum au circulat mii de camioane peste limita legală (VIDEO)
Ce a spus Simion de data aceasta, întrebat dacă PSD mai e un partid corupt / Săptămâna trecută refuzase să răspundă (VIDEO)
Politică
Ce a spus Simion de data aceasta, întrebat dacă PSD mai e un partid corupt / Săptămâna trecută refuzase să răspundă (VIDEO)
Emil Boc cere discuții cu PSD pentru oprirea moțiunii: „Politicienii să negocieze până cad sub masă”
Politică
Emil Boc cere discuții cu PSD pentru oprirea moțiunii: „Politicienii să negocieze până cad sub masă”
USR a decis ce va face la votul pe moțiune. Fritz: „Cine crede că jocul a fost deja făcut se înșală” (VIDEO)
Politică
USR a decis ce va face la votul pe moțiune. Fritz: „Cine crede că jocul a fost deja făcut se înșală” (VIDEO)
Ce scenariu de guvernare respinge Nicușor Dan categoric: „El e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică” (VIDEO)
Politică
Ce scenariu de guvernare respinge Nicușor Dan categoric: „El e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică” (VIDEO)
Nicușor Dan, înainte de votul pe moțiune: Îi asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, România va păstra direcția pro-occidentală. Statul va continua să funcţioneze (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, înainte de votul pe moțiune: Îi asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, România va păstra direcția pro-occidentală. Statul va continua să funcţioneze (VIDEO)
Aceiași finanțatori pentru AUR și PSD. Firmele care au creditat ambele partide. Un deputat PSD, în spatele unuia dintre sponsori
Politică
Aceiași finanțatori pentru AUR și PSD. Firmele care au creditat ambele partide. Un deputat PSD, în spatele unuia dintre sponsori
Un nou derapaj la adresa lui Nicușor Dan. Ce a mai spus George Simion de această dată: „La mine la țară se spune ‘damblagiu’”
Politică
Un nou derapaj la adresa lui Nicușor Dan. Ce a mai spus George Simion de această dată: „La mine la țară se spune ‘damblagiu’”
Ultima oră
21:08 - Ne-am pierdut cuvintele pe drum. De vorbim mai puțin decât acum 20 de ani
21:06 - Ciucu: Nicușor Dan poate să creadă în Bolojan, care se ține de cuvânt, sau să creadă un mincinos mitoman. Ați văzut acea factură la Nordis? Că eu n-am văzut-o (VIDEO)
20:38 - Dinamo schimbă emblema după 20 de ani. Cum arată noul simbol
20:31 - Ciucu: „România e aruncată iar în criză bugetară de acest PSD ticăloșit” / Primarul general spune că PNL nu se va mai alia iar cu PSD: „Tot trag de noi. Băi, nu mai trageți de noi! E prea târziu!” (VIDEO)
20:18 - Radu Miruță a intrat „în camera ilegalităților” din transportul de marfă din România. Cum au circulat mii de camioane peste limita legală (VIDEO)
20:02 - Andreea Bănică: Litoralul românesc s-a schimbat enorm. Unde or vedea oamenii ăștia că este scump la noi? În Bulgaria s-a scumpit tot!
20:01 - 1 Mai cu peripeții la malul mării. Ce s-a ales de prima mare vacanță pe litoral după prognozele meteo greșite
19:37 - Alertă de raid aerian în Dubai și explozii auzite deasupra orașului. Ce au anunțat autoritățile după interceptările din spațiul aerian
19:28 - Ce s-a aflat despre spectacolul Alexandrei Căpitănescu după prima repetiție pe scenă
19:15 - Germania: O mașină a intrat într-un grup de oameni, în Leipzig. Martor: „Sunt complet șocat”. Bilanțul provizoriu al victimelor / UPDATE: Șoferul posibil să aibă tulburări mintale (VIDEO)