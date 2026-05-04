Un nou conflict între reprezentanții structurilor de ordine publică și Guvern a izbucnit după declarațiile făcute de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, despre pensionările din sistem. Reacția sindicaliștilor din Poliția Română a venit rapid și fără nuanțe, iar mesajul transmis public a inclus o solicitare directă de demisie.

Ce declarație a aprins conflictul dintre ministru și sindicaliști

Scandalul a pornit după briefingul de presă susținut la finalul unei ședințe de Guvern, unde a vorbit despre pensionările din sistemele speciale. Fragmentul care a provocat reacția dură a sindicaliștilor a fost următorul: „…Discutăm, repet, de acel fenomen de pensionare înainte de termen; înainte de termen nici măcar…este eufemism. Pensionarea la 30 și ceva de ani, 40 și ceva de ani, cu o pensie specială…”.

Declarația a venit în contextul adoptării unui proiect legislativ care vizează limitarea posibilității de a cumula pensia militară cu salariul în instituțiile statului. În plus, proiectul prevede inclusiv reducerea semnificativă a cuantumului pensiei pentru cei care aleg să continue activitatea în sectorul public.

Ce acuzații îi aduc sindicaliștii ministrului

Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual spune că afirmațiile ministrului nu reflectă realitatea din teren și creează tensiuni inutile în societate.

„Considerăm că declarația domnului ministru este nu doar departe de adevăr, ci și absolut incitatoare la discordie în societate, continuând linia injustă a declarațiilor politicianiste, pe care inclusiv premierul o urmează în spațiul public, și așa prea mult inflamat de aserțiuni și neadevăruri în ceea ce privește rezerviștii militari”.

Sindicaliștii susțin că așa-numitul „fenomen” invocat de Dragoș Pîslaru nu există în forma prezentată public și că datele reale arată altceva. Potrivit acestora, media de vârstă pentru trecerea în rezervă în structurile MAI și, în general, în sistemul de apărare și ordine publică depășește 52 de ani, relatează stiripesurse.ro.

Ei mai afirmă că pensionările anticipate apar, de regulă, din motive medicale, situație întâlnită și în alte sisteme publice din Uniunea Europeană sau .

Ce acuzații aduc reprezentanții Poliției în privința noii legi

Reprezentanții sindicali mai spun că ministrul fie nu cunoaște legislația aplicabilă, fie amestecă deliberat concepte diferite pentru a crea un efect politic.

„În plus, constatăm că domnul Pîslaru nu cunoaște legislația în materie sau amestecă lucrurile în mod insidios și răuvoitor, pentru a genera aserțiuni cu efect propagandistic și politicianist nepermise într-o societate democratică”.

Sindicaliștii susțin că pensionarii militari nu intră în categoria beneficiarilor sistemelor speciale gestionate de Casa Națională de Pensii Publice, ci se află sub reglementări distincte.

Sindicaliștii cer plecarea ministrului din Guvern

Mesajul transmis public s-a încheiat cu o solicitare fermă adresată Executivului și opiniei publice.

„În consecință, FSNPPC solicită imperativ DEMISIA , Dragoș Pîslaru, pentru atacul grav și iresponsabil la adresa demnității rezerviștilor militari, pentru dezinformarea deliberată a opiniei publice și pentru subminarea stabilității sistemului de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională (SAOPSN)”.

La final, sindicaliștii au transmis și un avertisment politic direct: „Nu puteți face „ordine în sectorul public” prin abuzuri legislative, prin încălcarea repetată a legii fundamentale și prin fake-news-uri guvernamentale!”.