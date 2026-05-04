Dinamo schimbă emblema după 20 de ani. Cum arată noul simbol

Flavia Codreanu
04 mai 2026, 20:38
Sursa foto: Facebook - Dinamo București
Cuprins
  1. Dinamo va avea o nouă identitate vizuală. Cum va arăta
  2. De ce este nevoie de un nou logo  
  3. Ce mesaj au primit suporterii

Dinamo va avea o nouă siglă începând cu data de 1 iulie. Decizia a fost confirmată oficial de președintele clubului, Andrei Nicolescu.

Dinamo va avea o nouă identitate vizuală. Cum va arăta

Noul simbol al clubului păstrează culoarea roșie tradițională și include litera „D”, alături de capul de câine roșu.

În partea stângă sus a fost plasată o stea galbenă, element care marchează faptul că echipa a câștigat cel puțin 10 titluri naționale.

Designul este construit pe „cele trei axe” care marchează trecutul (linia orizontală), își asumă prezentul (linia verticală) și îndrăznește viitorul (linia diagonală). Un detaliu inedit este unghiul de 19.48°, o trimitere directă la anul fondării clubului.

Acesta este rezultatul vizibil al unui proces plecând de la moştenirea istorică, combinată cu viziunea axată pe viitor. Emblema e compusă din geometrie, control şi forţă, o expresie esenţializată a valorilor, a clarităţii şi a direcţiei. Nu e doar un simbol, ci un nucleu strucutral, gândit să reziste în timp şi să ofere stabilitate.”, a explicat Andrei Nicolescu

De ce este nevoie de un nou logo  

Președintele Andrei Nicolescu a subliniat că această modificare nu reprezintă o negare a istoriei, ci o adaptare necesară la prezent.

Nicolescu a punctat că identitatea vizuală trebuie să fie coerentă peste tot, de la echipament până în mediul digital, reflectând drumul pe care clubul dorește să îl parcurgă.

„Dinamo nu a fost niciodată un club static. A trecut prin generații, prin vârfuri și prin căderi, dar a mers mereu mai departe. Iar identitatea unui club ca Dinamo nu poate rămâne blocată într-o formă, oricât de atașați am fi de ea. Trebuie să păstreze esența, dar să știe să vorbească prezentului. Noua siglă nu e o ruptură și nu e o negare a trecutului. Din contră, vine din el. Dar este, în același timp, un început clar, asumed. Un semn că intrăm într-o etapă în care lucrurile trebuie să fie coerente, profesioniste și recognoscibile peste tot: pe echipament, în stadion, în digital.”, a declarat Nicolescu

Ce mesaj au primit suporterii

Președintele a cerut răbdare din partea suporterilor, explicând că un simbol capătă sens cu adevărat abia atunci când este purtat pe tricou și trăit pe stadion.

„Pentru un dinamovist, sigla nu reprezintă doar un design și nici vreo lecție de marketing modern. E copilăria, poate e stadionul, e zona orașului din care se trage sau chiar familia. E felul în care te-ai recunoscut ani de zile, fără explicații. De aceea, prima reacție, chiar și atunci când e critică, trebuie respectată. Emoția nu e o problemă, e dovada că lucrul acela contează. Iar noi suntem foarte atenți cu lucrurile care țin de acest atașament, pentru că un club ca Dinamo nu poate fi deținut în sensul clasic. Poți conduce o instituție, dar nu poți avea în proprietate istoria, tradiția și dragostea oamenilor.”

